Geen Sinterklaasintocht in Eindhoven wegens corona, organisatie op zoek naar alternatief

Intocht Sinterklaas in Eindhoven (foto: Karin Kamp). In 2018 waren er nog Zwarte Pieten in Eindhoven (foto: Karin Kamp).

De intocht van Sinterklaas, in november in Eindhoven, wordt ontdaan van diverse tradities. Het was al langer bekend dat de goedheiligman niet door zwarte pieten zou worden geassisteerd; donderdagavond werd duidelijk dat de Sint niet per boot aankomt. De verwachte drukte is door de coronacrisis moeilijk te handhaven. Het intochtcomité gaat op zoek naar een alternatief voor de intocht.

"Het lijkt misschien vroeg, maar Park Hilaria en de Marathon Eindhoven zijn ook bijtijds afgelast. In het geval van de intocht heeft het organiserende comité nu de tijd om iets anders te bedenken", zo reageert wethouder Monique List. Ze spreekt van een logisch besluit: "Bij aankomst met de boot zou het gezien de coronamaatregelen met al die kinderen te druk kunnen worden op de kade."

Pietdates in stadhuis

De veranderingen werden aangekondigd tijdens zogeheten Pietdates. Het comité dat de intocht van Sinterklaas voorbereidt presenteerde tijdens deze bijeenkomst in het stadhuis de opvolgers van zwarte piet. Een social designer, een communicatieadviseur en een make-up artist hebben het comité bij zijn keus geholpen.

De Eindhovense Pieten die aan de belangstellenden werden getoond, zijn licht van kleur en hebben een gevarieerd uiterlijk. Ze vallen in de smaak bij List en niet alleen omdat een van de pieten het logo van de gemeente op zijn trui draagt. "Ik word er erg vrolijk van, ze hebben een heel fleurige, energieke en creatieve uitstraling. Compliment voor het organisatiecomité", aldus de wethouder die het verder fijn vindt dat de kleren doen denken aan de 'ouderwetse' piet.

'Eindhoven de gekste'

B en W bekrachtigden eerder dit jaar de afspraak dat zwarte piet met ingang van dit jaar in Eindhoven niet meer welkom is. Dit vanwege de discussies over zijn uiterlijk, omdat die doet herinneren aan het slavernijverleden van ons land en in verband wordt gebracht met racisme. Het collegebesluit wordt overigens niet raadbreed gedragen.

Eén van de raadsleden die zwarte piet nog steeds een warm hart toedragen, Tjerk Langman, reageerde zoals verwacht niet bepaald blij op de piet-nieuwe-stijl: "Eindhoven is nu echt de gekste", aldus de LPF'er. List kon wel lachten om zijn tweet.

In 2018 liep de intocht van de Sint in Eindhoven uit de hand. Veertien mannen werden toen opgepakt, de meesten kregen van de politierechter een taakstraf.

