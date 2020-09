Coronanieuws: opvallend meer besmettingen, voetballer riskeert forse schorsing door verzwijgen test

Archieffoto vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Werknemers in de sector zorg en welzijn zijn bang voor een tweede coronagolf, blijkt uit onderzoek van vakbond FNV.

De Tweede Kamer hoort vrijdag experts over de spoedwet die een juridische onderbouwing moet bieden voor de coronamaatregelen van het kabinet.

Aantal besmettingen de laatste 24 uur met 744 toegenomen.

18.10

Het aantal kerkgangers in Nederlandse rooms-katholieke parochies lijkt als gevolg van de coronacrisis met ongeveer een kwart te zijn afgenomen. Dit meldt het Katholiek Nieuwsblad in Den Bosch op basis van een rondgang langs 21 parochies in de zeven bisdommen. Vooral ouderen en kwetsbare parochianen mijden de kerk uit angst of uit voorzichtigheid, zeggen verschillende pastoors. Volgens hen spelen ook de coronamaatregelen in de kerk een rol. Het vooraf reserveren, een beperkt aantal zitplaatsen en de hygiënemaatregelen in de kerk verhogen de drempel om te komen. Ook door onlinevieringen bleven mensen thuis.

17.15

In een week tijd zijn er in Tilburg 114 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dit blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Een kwartet liep het virus op tijdens privéfeestjes van studenten tijdens de introductieweek. Andere studenten werden ziek op vakantie. In Eindhoven bleef de teller in een week steken op 48, in Breda ging het om 35 besmettingen. De GGD Hart voor Brabant kon vrijdagmiddag geen heldere verklaring geven voor de snelle stijging in Tilburg. Een woordvoerder van de gemeente denkt dat het waarschijnlijk gaat om verspreide gevallen. Extra maatregelen zijn niet nodig, zegt hij.

17.05

Het coronavirus leidt helemaal niet tot een overreactie van het afweersysteem bij patiënten, ook al werd dit tot nu toe wel aangenomen. Dit concluderen onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen. Eén van hen sluit niet uit dat sommige coronapatiënten een overreactie op één plek in hun lichaam hebben, bijvoorbeeld de longen, maar het is niet door het hele lichaam verspreid. De conclusie kan helpen bij het bepalen welke behandeling een patiënt moet krijgen.

16.45

VDL Groep heeft door de coronacrisis het eerste halfjaar van 2020 een naar eigen zeggen ‘substantieel’ omzetverlies geleden van 32 procent ten opzichte van een jaar geleden. Veel onderdelen van het industrieconcern, met de hoofdvestiging in Eindhoven, moesten een tijd dicht. Door risico's te spreiden kon het bedrijf wel winstgevend blijven. Het nettoresultaat daalde van 76 miljoen euro vorig jaar naar 25 miljoen euro. De orderportefeuille steeg licht in markten als hightech, infrastructuur, food en health. VDL verwacht een beter tweede halfjaar, maar de cijfers over heel 2020 zullen ongeveer een kwart lager uitkomen dan vorig jaar, verwacht het bedrijf.

16.30

Ongeveer honderd mensen hebben vrijdag op het Haagse Malieveld gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Ze hadden megafoons bij zich en droegen T-shirts en spandoeken met teksten als ‘Coronawet maakt meer kapot dan je lief is’ en ‘Lockdown the silent killer!’ De politie verrichtte acht aanhoudingen, onder meer voor het aanvallen van een agent. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag had de betoging eerder op de dag al verboden.

16.11

De KNVB wil een speler van het derde elftal van vv Groot-Ammers onvoorwaardelijk voor twee maanden schorsen. De aanklager amateurvoetbal deed de speler vrijdag dit schikkingsvoorstel. De betreffende voetballer had verzwegen dat hij een coronatest had gedaan. In de rust van de wedstrijd Meerkerk 2 – Groot-Ammers 3 kreeg de speler, na een aantal gemiste oproepen van het thuisfront te hebben gehad, te horen dat de test positief was. Daarop staakte de scheidsrechter het duel. De speler mag sowieso twee maanden lang niet trainen of andere functies binnen de club uitvoeren. "Dit vanwege wangedrag/onbehoorlijk gedrag als gevolg van het (tegen de richtlijnen van het RIVM) deelnemen aan een wedstrijd terwijl hij zich heeft laten testen", aldus de KNVB.

15.10

In de afgelopen vakantie was het minder druk op de snelwegen bij de grenzen met het buitenland dan vorig jaar. Er reed minder verkeer het land in en uit over wegen als de A2 en A67. Tussen Maastricht en de Belgische stad Luik (A2) was er zelfs een afname van om en nabij de 21 procent. De daling op de A67 (tussen Venlo en Duitsland) was nog groter, zo meldt Rijkswaterstaat. Het binnenlandse verkeer, richting strand bijvoorbeeld, gaf juist geen grote verschillen te zien. De afritten Schiphol op de A4 en A9 werden de helft minder gebruikt.

14.35

De afgelopen 24 uur is het aantal besmette personen met 744 toegenomen Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Het is de hoogste stijging in één dag sinds 11 augustus. Een dag eerder werden 601 besmettingen in Nederland gemeld. De laatste weken schommelde het aantal meldingen rond de vijfhonderd per dag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg vrijdag van 28 naar 35. Op de verpleegafdelingen liggen 95 mensen met het coronavirus, evenveel als op donderdag. De laatste 24 uur zijn twee mensen overleden waarmee het officiële sterftecijfer nu 6237 bedraagt. Een dag geleden waren er geen nieuwe coronadoden.

13.10 Geen carnaval dit jaar in Goirle

Alle carnavalsactiviteiten in Ballefruttersgat (Goirle) en Kaaiengat (Riel) zijn tot 1 januari stilgelegd. Half november vindt een overleg plaats met alle betrokken partijen om te kijken in welke vorm het carnavalsfeest gevierd kan gaan worden.

13.00

12.30

“Minister Hoekstra, geen gemiezemuis, ga voorop in de waardering voor zorgmedewerkers en geef iedereen die bonus.” Dat is de boodschap van Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, in 1 op 1 aan het adres van de minister van Financiën. Melkert maakt zich boos over de stugge opstelling van de minister, die achter de schermen zou steggelen over de vraag welk zorgpersoneel wel en niet in aanmerking moet komen voor de eenmalige bonus van 1000 euro netto.

11.44

Er moet eerst 'een goed gesprek' komen met de GGD voordat mensen in vitale beroepen, zoals zorgpersoneel of leraren, voorrang krijgen voor een coronatest. Zorgminister Hugo de Jonge wil eerst weten of het wel mogelijk is. Hij begrijpt wel die wens, maar denkt ook dat het voor langere wachttijden voor anderen kan zorgen.

10.12 Iets drukker in verpleeghuizen

Het aantal mensen dat in een verpleeghuis woont, begint weer te stijgen. Begin augustus waren ongeveer 3900 bedden leeg. Op het hoogtepunt van de uitbraak telden de verpleeghuizen zo'n 5500 onbezette plekken, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vooral in het zuiden stijgt de bezetting in de verpleeghuizen.

09.50

De luchtvaartsector overleeft het niet als het moet wachten op een vaccin voor het coronavirus. Dat zegt medisch adviseur David Powell van de internationale luchtvaartorganisatie IATA in een interview met persbureau Bloomberg. Totdat het vaccin er is, moeten er volgens hem onder meer betrouwbare coronatesten komen voordat mensen gaan vliegen. Zo moeten reizigers weer verleid worden om in het vliegtuig te stappen.

08.50

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi (83) is uit voorzorg in een ziekenhuis opgenomen als gevolg van zijn coronabesmetting. Dat meldt zijn partij Forza Italia op Facebook.

07.00

Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart een kleine 24 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 161.000 ondernemers en bijna 34.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar maandelijkse update.

06.00

De voedselsector krimpt door de coronacrisis dit jaar in totaal met vier procent en herstelt pas na volgend jaar, schrijft ABN AMRO in een rapport. De drankindustrie krijgt de grootste klappen, ook andere bedrijven die aan de horeca leveren, komen er niet goed vanaf.

05.35

In ongekend tempo worden vaccins ontwikkeld die moeten beschermen tegen het coronavirus. In hetzelfde tempo sluiten overheden contracten met farmaceuten om die vaccins vast voor eigen volk te reserveren. In die gekte gaat de vraag verloren wat een rechtvaardige verdeling zou zijn van die nog schaarse vaccins. De wereldgezondheidsorganisatie denkt aan een verdeling naar bevolkingsaantal. Een groep wetenschappers vindt dit ethisch onjuist.

05.26 Bang voor tweede coronagolf

Van de zorg- en welzijnsmedewerkers vreest 80 procent een tweede coronagolf. Volgens hen zijn de zorg- en welzijnssector en zijzelf er niet klaar voor, meldt FNV na onderzoek dat de vakbond heeft laten doen onder ruim 1600 mensen die werken in die branche.

Meer dan de helft vindt dat er voldoende maatregelen zijn genomen door de overheid, maar vier op de vijf zorgmedewerkers geven ook aan dat deze niet genoeg worden gehandhaafd. Ook vindt ongeveer de helft dat mensen zich (zeer) slecht houden aan de maatregelen.

03.30 Spoedwet

De Tweede Kamer hoort vrijdag een aantal experts over de spoedwet die een juridische onderbouwing moet bieden voor de coronamaatregelen van het kabinet. Rechtsgeleerden en lokale bestuurders laten hun licht schijnen over de tijdelijke wet. Een vorige versie van de wet riep al veel kritiek op. Enkele van de sprekers die vrijdag aan het woord komen, zien verbeteringen, maar zijn nog niet tevreden.

02.08

Janssen Vaccins pleit voor soepeler regels bij het ontwikkelen van vaccins en andere geneesmiddelen. Het Leidse bedrijf ontwikkelt in razend tempo een vaccin tegen corona, maar liep in eerste instantie aan tegen strenge milieuregels die gelden voor biotech-medicijnen op basis van genetische modificatie. Daarom moest de farmaceut voor het testen in eerste instantie uitwijken naar België en de VS, omdat de regels daar soepeler worden toegepast.

00.01 Toerisme

De bijdrage van de toerismesector aan de economie is in de eerste helft van 2020 bijna gehalveerd, terwijl die vorig jaar een record bereikte. Dat meldt het CBS. Om de gevolgen van de coronacrisis in kaart te brengen, heeft het CBS een inschatting gemaakt op basis van de nu beschikbare cijfers. Daarvoor heeft het bureau gekeken naar de belangrijkste bedrijfstakken in de toerismesector. Dat zijn onder meer de luchtvaart, horeca, reisbureaus en de cultuursector.

