Opnieuw nertsenbedrijf in Venhorst besmet met corona, 48e geval in ons land

De fokkerijen worden geruimd door de NVWA, samen met de nertsenhouders (foto: archief). vergroot

Voor de tweede dag op rij is in Venhorst bij een nertsenhouderij een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag al de verdenking van SARS-CoV-2 bij dit bedrijf.

Eerder die dag werd bekend dat corona had toegeslagen op een andere fokkerij in Venhorst en twee in Wanroij. Hier zijn of worden naar schatting 85.000 dieren vergast. In het jongste geval gaat het om een farm met ongeveer 3000 moederdieren, die gemiddeld vijf pups hebben. De besmetting kwam aan het licht nadat de nertsenhouder ziekteverschijnselen had gemeld. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 48 nertsenhouderijen in Nederland besmet verklaard, 37 hiervan staan in Brabant

Onderzoek naar besmetting

Het is niet bekend waardoor de besmetting bij de farm in het Boekelse kerkdorp is veroorzaakt. Dat blijkt overigens bij de meeste bedrijven zo, onderzoekers kunnen er moeilijk een vinger achter krijgen. Deze onduidelijkheid en het toenemende aantal besmettingen voeden geruchten die er op neer komen dat het virus met opzet wordt overgedragen op nertsen. Hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen. Toch is een afdeling van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit gevraagd hiernaar onderzoek te doen, zo werd donderdag bekend.

Landbouweconoom Peter van Horne van Wageningen University and Research vindt dit een goed idee. Hij zei vrijdag tegen Omroep Brabant dat de kans dat nertsenfokkers hun dieren bewust besmetten om zo geld op te strijken, fors is toegenomen. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) noemt de beweringen van de onderzoeker onzin. NFE-directeur Wim Verhagen is wel blij met het onderzoek. Hij vraagt zich hardop af wat de rol van dierenactivisten is in het geheel: “Zij zijn tot veel in staat.”