Coronanieuws: veel zorgmedewerkers vrezen tweede coronagolf, iets drukker in verpleeghuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Werknemers in de sector zorg en welzijn zijn bang voor een tweede coronagolf, blijkt uit onderzoek van vakbond FNV.

De Tweede Kamer hoort vrijdag experts over de spoedwet die een juridische onderbouwing moet bieden voor de coronamaatregelen van het kabinet.

De bijdrage van de toerismesector aan de economie is door de coronacrisis in de eerste helft van 2020 bijna gehalveerd, meldt het CBS.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

10.12 Iets drukker in verpleeghuizen

Het aantal mensen dat in een verpleeghuis woont, begint weer te stijgen. Begin augustus waren ongeveer 3900 bedden leeg. Op het hoogtepunt van de uitbraak telden de verpleeghuizen zo'n 5500 onbezette plekken, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vooral in het zuiden stijgt de bezetting in de verpleeghuizen.

09.50

De luchtvaartsector overleeft het niet als het moet wachten op een vaccin voor het coronavirus. Dat zegt medisch adviseur David Powell van de internationale luchtvaartorganisatie IATA in een interview met persbureau Bloomberg. Totdat het vaccin er is, moeten er volgens hem onder meer betrouwbare coronatesten komen voordat mensen gaan vliegen. Zo moeten reizigers weer verleid worden om in het vliegtuig te stappen.

08.50

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi (83) is uit voorzorg in een ziekenhuis opgenomen als gevolg van zijn coronabesmetting. Dat meldt zijn partij Forza Italia op Facebook.

07.00

Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart een kleine 24 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 161.000 ondernemers en bijna 34.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar maandelijkse update.

Wachten op privacy instellingen...

06.00

De voedselsector krimpt door de coronacrisis dit jaar in totaal met vier procent en herstelt pas na volgend jaar, schrijft ABN AMRO in een rapport. De drankindustrie krijgt de grootste klappen, ook andere bedrijven die aan de horeca leveren komen er niet goed vanaf.

05.35

In ongekend tempo worden vaccins ontwikkeld die moeten beschermen tegen het coronavirus. In hetzelfde tempo sluiten overheden contracten met farmaceuten om die vaccins vast voor eigen volk te reserveren. In die gekte gaat de vraag verloren wat een rechtvaardige verdeling zou zijn van die nog schaarse vaccins. De wereldgezondheidsorganisatie denkt aan een verdeling naar bevolkingsaantal. Een groep wetenschappers vindt dit ethisch onjuist.

05.26 Bang voor tweede coronagolf

Van de zorg- en welzijnsmedewerkers vreest 80 procent een tweede coronagolf. Volgens hen zijn de zorg- en welzijnssector en zijzelf er niet klaar voor, meldt FNV na onderzoek dat de vakbond heeft laten doen onder ruim 1600 mensen die werken in die branche.

Meer dan de helft vindt dat er voldoende maatregelen zijn genomen door de overheid, maar vier op de vijf zorgmedewerkers geven ook aan dat deze niet genoeg worden gehandhaafd. Ook vindt ongeveer de helft dat mensen zich (zeer) slecht houden aan de maatregelen.

03.30 Spoedwet

De Tweede Kamer hoort vrijdag een aantal experts over de spoedwet die een juridische onderbouwing moet bieden voor de coronamaatregelen van het kabinet. Rechtsgeleerden en lokale bestuurders laten hun licht schijnen over de tijdelijke wet. Een vorige versie van de wet riep al veel kritiek op. Enkele van de sprekers die vrijdag aan het woord komen zien verbeteringen, maar zijn nog niet tevreden.

02.08

Janssen Vaccins pleit voor soepeler regels bij het ontwikkelen van vaccins en andere geneesmiddelen. Het Leidse bedrijf ontwikkelt in razend tempo een vaccin tegen corona, maar liep in eerste instantie aan tegen strenge milieuregels die gelden voor biotech-medicijnen op basis van genetische modificatie. Daarom moest de farmaceut voor het testen in eerste instantie uitwijken naar België en de VS, omdat de regels daar soepeler worden toegepast.

00.01 Toerisme

De bijdrage van de toerismesector aan de economie is in de eerste helft van 2020 bijna gehalveerd, terwijl die vorig jaar een record bereikte. Dat meldt het CBS. Om de gevolgen van de coronacrisis in kaart te brengen, heeft het CBS een inschatting gemaakt op basis van de nu beschikbare cijfers. Daarvoor heeft het bureau gekeken naar de belangrijkste bedrijfstakken in de toerismesector. Dat zijn onder meer de luchtvaart, horeca, reisbureaus en de cultuursector.

Wachten op privacy instellingen...