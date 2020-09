'Helemaal geen reden tot onrust over loslopende nertsen', zegt gemeente Best

Deze nerts werd gezien aan de Biesvelden. (Foto: Soraya van de Crommert) De gemeente Best ontvangt jaarlijks meldingen over nertsen die los rondlopen (foto: Albert van Diest). Volgende Vorige vergroot 1/2 Deze nerts werd gezien aan de Biesvelden. (Foto: Soraya van de Crommert)

Inwoners van de gemeente Best hoeven zich geen zorgen te maken over de nertsen die ze de laatste dagen - met name in de wijken Heivelden en Naastenbest - los hebben zien rondlopen en een mogelijk besmettingsgevaar voor corona. Dat zegt de gemeente. "Ze zijn nog nooit positief getest in Best."

"We hebben regelmatig contact met de eigenaar van de nertsenfarm in onze gemeente", vertelt de woordvoerster. "Dat is al zo sinds bekend werd dat nertsen drager kunnen zijn van het coronavirus." Het bedrijf wordt volgens haar wekelijks gecontroleerd door de NVWA.

Ander daglicht

De gemeente hoort ook de geluiden van de inwoners over de loslopende nertsen. "Maar de NVWA heeft aangegeven dat er op dit moment helemaal geen reden is tot onrust, want ze zijn nog nooit positief getest in Best."

Volgens de woordvoerster ontvangt de gemeente jaarlijks meldingen over nertsen die los rondlopen. "Alleen staat dit nu in een ander daglicht. We snappen dus dat mensen hier nu misschien anders naar kijken. Maar er is op dit moment geen reden tot onrust."

'Maak me niet extra ongerust'

Jago Lachmeijer, die donderdag een nerts ving, is blij met dit statement van de gemeente, want hij zag op social media dat er veel ongerustheid is onder de mensen in Best. Hij werd zelf gebeten door het dier dat hij ving. "Ik houd natuurlijk wel goed in de gaten dat ik geen symptomen krijg van de ziekte, maar ik maak me niet extra ongerust", vertelt hij. "De dieren worden - zeker nu er zoveel aandacht aan besteed wordt - extra gecontroleerd en in de gaten gehouden."

Een nerts op de Praalheuvel in Best (foto: Albert van Diest). vergroot

Hij heeft donderdagavond nog even gesproken met de eigenaar van de nertsenfarm. "Ik ben namelijk voorzitter van de volkstuinvereniging precies naast de nertsenfarm", legt hij uit. "Ook die gaf aan dat er geen enkele reden is tot ongerustheid."

Zorgen

Soraya van de Crommert - die donderdag ook een nerts zag rondlopen - is daarentegen verrast over de reactie van de gemeente. "Donderdag kreeg ik nog te horen dat die er toen nog geen info over had. Dan vind ik het knap dat ze dit nu zeggen." Zij houdt dan ook zorgen. "Ik wil geen paniek veroorzaken en er geen toestand van maken", benadrukt ze. "Maar het feit is dat bewezen is dat nertsen het coronavirus kunnen hebben en het ook kunnen verspreiden. Ik denk aan de veiligheid van kleine kindjes die buiten spelen, honden die uitgelaten worden, katten die buiten zijn... Wie zegt dat zo'n nerts die niet kan bijten?"

