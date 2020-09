Aantal coronabesmettingen in Tilburg neemt fors toe: 114 gevallen in een week tijd

De coronateststraat bij zorginstelling Amarant in Tilburg. (Foto: Eva de Schipper) vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Tilburg loopt de laatste week fors op. Deze vrijdag kwamen er twintig besmettingen bij. In een week tijd gaat om 114 nieuwe besmettingen, zo blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Malini Witlox

Veertig besmettingen komen op naam van een groep studenten die op privéfeestjes tijdens de introductieweek besmet raakten. Ook werden enkele studenten besmet op vakantie.

Ook zonder die studenten mee te rekenen, gaat het om meer besmettingsgevallen dan in andere steden. Ter vergelijking: in Eindhoven werden vrijdag zeven besmettingen vastgesteld en in een week tijd 48. In Breda gaat het om 35 besmettingen sinds 29 augustus.

Geen verklaring

De GGD Hart voor Brabant kon vrijdagmiddag geen heldere verklaring geven voor de snelle stijging in Tilburg. "Tilburg is een grote stad en de stijging is in die zin niet verrassend. De studenten spelen een grote rol in de stijging, en ons onderzoek heeft verder geen verontrustende situaties aan het licht gebracht. De GGD blijft de situatie volgen. Op dit moment is er geen aanleiding om een alarmfase af te kondigen."

Wel ziet de organisatie een toename van het aantal coronatesten in Tilburg, zo meldde ze donderdag al. "Het aantal testen neemt toe maar het percentage positieven neemt wel af. We zien dat er veel positieven zijn in de leeftijdscategorie 19-29. Dit is overigens in heel Nederland zo. Dit zijn niet alleen studenten."

Een woordvoerder van de gemeente denkt dat het waarschijnlijk gaat om verspreide gevallen door de hele gemeente.

Geen nieuwe brandhaard

"We hebben met de GGD afgesproken dat ze ons alarmeren als het om een brandhaard op één plek gaat. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de studenten. Maar vrijdag hebben we geen speciale alarmering gehad."

De gemeente Tilburg is nog niet van plan om extra maatregelen te nemen. "Het kenmerkt het virus dat het aantal besmettingen steeds wisselt. De ene dag meer dan de andere. We bagatelliseren het niet, maar er is geen aanleiding om de regels aan te scherpen."

Coronapiek

In augustus had de gemeente Bergen op Zoom te maken met een coronapiek. In een week tijd raakten 104 Bergenaren besmet. Burgemeester Frank Petter nam toen maatregelen. Zo ging de gemeente strenger controleren op het aantal aanwezigen in de horeca en werd supermarktmanagers gevraagd om strenger op het aantal mensen in hun winkel te letten.