Coronanieuws: zorgsector demonstreert en wil 'meer dan applaus'

n dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

03.30 Zorgsector protesteert De zorgsector staat zaterdag op het Malieveld. De mensen die in de zorg werken, demonstreren omdat ze 'meer dan applaus' willen. Ze willen meer salaris en minder werkdruk. In de Tweede Kamer is niet genoeg steun voor loonsverhoging. Op initiatief van twee verpleegkundigen worden duizenden schoenen op het gras van Malieveld gezet. Het zijn de schoenen van zorgmedewerkers die vanwege coronamaatregelen niet bij het protest kunnen zijn.

03.15 Vaccin Mogelijk komt er dit kalenderjaar toch een vaccin tegen het coronavirus op de Europese markt. Dat stelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat gaat over de toelating van potentiële vaccins binnen de EU. Een woordvoerder van het EMA laat weten aan het AD dat 'het niet uitgesloten is dat in een aantal gevallen mogelijk nog dit jaar een marktvergunning wordt verstrekt'.

01.57

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg velt een hard oordeel over de wijze waarop de gezondheidszorg is omgegaan met de eerste coronagolf. "We wisten nog niets en waren konijnen die in de koplampen keken", zegt hij in De Telegraaf. "We moesten de reguliere zorg afschalen en alle afspraken - behalve acute zorg - uitstellen. Dat willen we niet meer."