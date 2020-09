Michael van Gerwen kapot van ontluisterende nederlaag in Premier League, maar blijft vastberaden

Michael van Gerwen (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

Michael van Gerwen is er echt kapot van. Voor het eerst heeft de topdarter uit Vlijmen naast een plek in de play-offs van de Premier League gegrepen. De vijfvoudig kampioen was in de laatste speelronde kansloos tegen Daryl Gurney. Het werd in Milton Keynes maar liefst 8-2 voor de Noord-Ier.

Vooraf zei ‘Mighty Mike’ nog tegen Omroep Brabant dat hij zou gaan winnen. Het pakte heel anders uit. “Ik speelde niet zoals iedereen van mij had mogen verwachten. En wat de mensen ook hadden verdiend”, zo liet Van Gerwen zich op Twitter ontvallen na de zware nederlaag.

Slechts één '180'

De haast onherkenbare Van Gerwen keek al snel tegen een 6-0-achterstand aan. Hij maakte een ongelukkige indruk, miste veel dubbels (uitgooipercentage van 15 procent) en gooide slechts één keer 180. Het dartfenomeen noteerde een gemiddelde van slechts 91,74 punten per beurt.

Wachten op privacy instellingen...

De laatste weken presteerde Van Gerwen teleurstellend in de competitie voor de acht beste darters. Woensdag werd hij al met 8-1 verslagen door Peter Wright. Een dag later toonde hij met een gelijkspel herstel tegen Glen Durrant en vrijdag won hij met 8-6 van Gary Anderson. Tegen Gurney, nota bene een hekkensluiter in de Premier League, wist de nummer één van de wereld die progressie echter niet door te zetten. Alle partijen vinden overigens plaats zonder publiek (vanwege de coronacrisis).

Wachten op privacy instellingen...

'Ik ga het tij keren'

Van Gerwen won de Premier League in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. Tijdens de huidige editie won hij slechts acht van de zestien wedstrijden. ”Ik wens de collega’s die verder zijn gekomen ‘alle the best.’ Ik ben de enige die voor mezelf het tij kan gaan keren en dat ga ik ook doen”, klonk het toch weer zelfverzekerd.