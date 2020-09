Sinterklaasintocht Tilburg gaat ook niet door: ‘Veiligheid is niet te garanderen’

De intocht van de Sint in Tilburg vorig jaar (foto: Gijs Franken) vergroot

Sinterklaas zal dit jaar niet per stoomboot de Piushaven in Tilburg binnenvaren. Dat heeft het Sint Nicolaas Comité in Tilburg besloten. Het is volgens het comité niet mogelijk om te garanderen dat er bij de intocht voldoende afstand kan worden gehouden van elkaar.

“In een grote stad gaat je dit niet lukken”, zegt voorzitter Fernand Palmen van het comité. “Er komt twintigduizend man publiek op de intocht af, dan kan ik niet garanderen dat die allemaal anderhalve meter afstand houden van elkaar. Zeker niet met allemaal vrijwilligers.”

Kinderen hoeven natuurlijk geen afstand te houden van elkaar, maar de volwassenen wel, inclusief de Sint. “En die kinderen gaan trekken aan de ouders, en Sinterklaas mag ook niet in de buurt komen. Het is niet te doen.”

"Ik wil die verantwoordelijkheid helemaal niet."

Het besluit is genomen met de Tilburgse Kermis in het achterhoofd, vertelt Palmen. “Als je ziet hoeveel kritiek er is geweest op de kermis. Ik wil gewoon geen enkel risico nemen. Ik wil die verantwoordelijkheid ook helemaal niet.”

Als voormalig longarts, heeft Palmen veel begrip voor de coronamaatregelen die in acht moeten worden genomen. "Ik was longarts van beroep, ik weet van de hoed en de rand. Er valt nu eenmaal niet te spotten met dit probleem, dat weet ik als geen ander."

"Alleen in de oorlog is er geen intocht geweest. Verder in álle jaren."

Dat er daardoor nu activiteiten niet door kunnen gaan, is toch een unicum. Het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg is naar eigen zeggen het oudste sinterklaascomité van het land. "Al sinds 1901 organiseren we intochten. Alleen in de oorlog is er twee keer geen intocht geweest, verder in álle jaren." Tot 2020 dus, toen corona roet in het eten gooide.

Toch wil het comité proberen iets van de grond te krijgen, al wordt het dan geen massale intocht. Misschien komt er een 'alternatieve activiteit'. "Maar de veiligheid staat voorop", zegt Palmen. Dus hoe dat dan vorm moet krijgen, moet door het comité nog worden uitgedacht.