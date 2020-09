Topman Prijsvrij schrijft open brief aan Rutte: 'Stop vluchten naar oranje gebieden'

Marc van Deursen (privéfoto) vergroot

De reisorganisatie Prijsvrij.nl in Den Bosch heeft een open brief geschreven aan premier Mark Rutte. Die moet luchtvaartmaatschappijen bewegen niet meer zomaar te vliegen op ‘oranje gebied’. Dat zegt topman Marc van Deursen. “De overheid zegt eigenlijk: ga er alleen naar toe als het noodzakelijk is. En de luchtvaartmaatschappijen zoals Transavia bijvoorbeeld, die zeggen ‘wij vliegen gewoon’.”

Janneke Bosch Geschreven door

De reisorganisaties zitten daarmee in een lastig parket, vindt hij. Als je als reiziger niet wilt vliegen, ben je een ‘no-show’ en ben je je geld kwijt. Dus weet Van Deursen niet wat nu tegen zijn klanten moet zeggen. “Natuurlijk, ik wil ook graag geld verdienen. Maar ik kan het toch niet verkopen om mensen te adviseren af te reizen naar oranje-gebied? Ik kan niet zeggen, ‘vertrek toch maar, anders verliezen we geld.’ Dit is nu eenmaal het vervelende van covid.”

Degenen die écht de dupe zijn, zijn volgens Van Deursen de reizigers. “Dit treft mensen die een of twee keer per jaar op vakantie gaan, die hebben gespaard voor hun reis. En als ze niet gaan, zien ze al dat spaargeld in rook opgaan.”

Een reden voor luchtvaartmaatschappijen om toch maar te blijven vliegen, kan zijn dat ze bang zijn hun ‘slots’ kwijt te raken, legt Van Deursen uit. Het komt erop neer dat de maatschappijen een vergunning hebben om op bepaalde landen of gebieden te vliegen. Als ze daar geen gebruik van maken, kan die vergunning worden ingetrokken en aan een andere maatschappij worden toegewezen.

Daarom zou de overheid er goed aan doen die ‘slots’ voorlopig te bevriezen, vindt Van Deursen. “In ieder geval tot het eind van het jaar, of eigenlijk tot het eind van de covid-periode”, bepleit Van Deursen. “Want lege vliegtuigen laten vliegen om je slots maar te behouden, daar heeft ook niemand wat aan.”

“Het feit is dat Buitenlandse Zaken een land op oranje zet. Dan is het lastig als maatschappijen het standpunt innemen dat de klanten maar gewoon af moeten reizen.”

En dus mag de minister-president wel ingrijpen, wat hem betreft. “Het zou helpen als Rutte expliciet zou zeggen dat hij ook verwacht dat airlines er naar handelen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen.”