Coronanieuws: Helft meer besmettingen met coronavirus geconstateerd

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

15.24 Voorlopig geen carnaval in Rosmalen

In Zandhazendurp ofwel Rosmalen worden in ieder geval tot 1 januari 2021 geen carnavalsactiviteiten georganiseerd. Dat heeft de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval besloten. Door de coronamaatregelen is het bijna niet mogelijk om een goed evenement neer te zetten, vindt de stichting. Dat betekent voor nu dat het 11-11 bal en de jeugdraadverkiezing worden geannuleerd, die in november stonden gepland.

15.12 Leerling Jan van Brabant College in Helmond besmet

Een leerlingen van het Jan van Brabant College in Helmond, locatie Molenstraat, is positief getest op het coronavirus. Enkele leerlingen waarmee intensief contact is geweest zitten in quarantaine. Zij zijn allemaal door de GGD benaderd.

14.30 - 90 nieuwe positieve testen in Brabant

In onze provincie zijn dinsdag 90 nieuwe positief geteste coronapatiënten geregistreerd, blijkt uit de nieuwe RIVM cijfers. Tilburg is de stad met de meeste ziekenhuisopnames in onze provincie dinsdag. In heel Nederland gaat het om 964 nieuwe patiënten. Op maandag waren dat er 86 in onze provincie en 797 landelijk.

14.22 - Helft meer besmettingen met coronavirus geconstateerd

In de afgelopen week zijn 50 procent meer mensen positief getest op het coronavirus dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5427 meldingen gekregen over nieuwe besmettingen. In de vorige wekelijkse rapportage waren dat er 3597. De week daarvoor lag het aantal positieve tests slechts een fractie hoger: 3588.

Het RIVM kreeg afgelopen week 17 meldingen over sterfgevallen. Bij de vorige publicatie waren 24 mensen overleden. Op verpleegafdelingen van ziekenhuizen werden 89 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen, op de intensivecareafdelingen 19. Vorige week waren dit er respectievelijk 65 en 11, zo blijkt uit cijfers die het RIVM van Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) heeft doorgekregen.

Het zogeheten reproductiegetal is toegenomen, van 1 naar 1,17. Dat wil zeggen dat honderd personen met het coronavirus 117 anderen aansteken.

13.38 - Geen carnavalsactiviteiten Rosmalen tot 1 januari

De carnavalsactiviteiten in Rosmalen, ofwel Zandhazendurp, zijn in ieder geval tot 1 januari van de baan. Dat is besloten door Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval. Dat meldt DTV Nieuws dinsdag.

13.25 - Kabinet zoekt steun voor derde steunpakket bij oppositie

Het kabinet zoekt steun bij de oppositie voor het derde steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren. De ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) zijn daarvoor allereerst langs geweest bij PvdA-leider Lodewijk Asscher.

12.30 - Reizigers Corendon kunnen eerder weg van Griekse eilanden

Reisorganisatie Corendon biedt reizigers die op een van de Griekse eilanden zitten de mogelijkheid om eerder terug te komen van hun vakantie. Het reisadvies voor de Griekse eilanden is dinsdagochtend bijgesteld naar oranje. Er verblijven op dit moment ruim 3500 Corendon-reizigers op de Griekse eilanden

11.30 - 'Omzetdaling van 81 procent in evenementenbranche'

"In weinig sectoren laat de coronacrisis zulke duidelijke sporen na als in de evenementenbranche", meldt Nieuwsuur. Organisatoren, toeleveranciers en locaties melden een gemiddelde omzetdaling van 81 procent. Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat bijna alle grote evenementenlocaties aan het reorganiseren zijn of dat binnenkort gaan doen.

09.55 - Rabobank verwacht dip woningmarkt

De Rabobank voorziet voor de komende twee jaar een dip in de woningmarkt. Dat blijkt uit een kwartaalbericht van de bank. Oorzaak is de aanhoudende coronacrisis. Momenteel stijgen de prijzen van koopwoningen nog altijd.

Naar verwachting worden de prijzen in 2021 gemiddeld 0,8 procent lager dan dit jaar. Een sterkere daling van 2,6 procent wordt verwacht in 2022. Daarna gaan de huizenprijzen weer omhoog, zo is de verwachting.

07.35 - 'Agressie en intimidatie in ziekenhuizen stijgt door corona'

Ziekenhuispersoneel krijgt steeds vaker te maken met agressie en bezoekers die zich niet meer aan de coronamaatregelen willen houden. Een kwart van het zorgpersoneel heeft de afgelopen maanden te maken gehad met fysiek geweld. Dat blijkt uit een enquête van beroepsvereniging NU'91 en een rondgang van BNR langs diverse ziekenhuizen.

In de enquête van beroepsvereniging NU'91 onder 1200 medewerkers geeft maar liefst 60 procent van de zorgmedewerkers aan dat agressie en intimidatie op de werkvloer de afgelopen maanden is toegenomen. Een kwart van het personeel geeft aan ook te maken te krijgen met fysiek geweld.

6.05 - Recordaantal besmettingen verwacht

Het aantal coronabesmettingen neemt hard toe. In de afgelopen week is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 4000 mensen, en mogelijk zelfs meer dan 5000 mensen. Het RIVM komt dinsdag met de exacte cijfers in zijn wekelijkse update.

Amsterdam-Amstelland had de afgelopen week de meeste gevallen, net als de week ervoor. De regio Haaglanden (Den Haag en omstreken) heeft Rotterdam-Rijnmond ingehaald. Behalve in de vier grote steden zijn ook veel coronagevallen vastgesteld in steden als Tilburg, Delft, Almere, Nijmegen, Zoetermeer, Dordrecht, Haarlem en Eindhoven.

5.44 - Veel psychische klachten door corona

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt door de coronacrisis psychische klachten te hebben gekregen. Mensen missen vooral contact, spontaniteit en zekerheid in hun leven. Dat meldt EenVandaag op basis van een onderzoek.

60 procent zegt door de coronacrisis in toenemende mate last te hebben of te hebben gehad van mentale klachten. Dit varieert van lichte effecten als piekeren en prikkelbaar zijn, tot serieuze verschijnselen als depressiviteit en paniekaanvallen.

5.31 - Meer besmettingen in Duitsland

In Duitsland is in het afgelopen etmaal bij nog eens 1499 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Daarmee is opnieuw sprake van een toename ten opzichte van de eerdere dagen in het weekend.

5.16 - Veel minder treinreizigers

Door de coronacrisis zijn veel meer mensen thuis gaan werken, waardoor het aantal treinreizigers ten opzichte van vorig jaar deze tijd flink is gedaald. Het aantal mensen dat in hun vrije tijd de trein neemt voor een uitstapje neemt wel toe.

Vorig jaar waren er aan het einde van de vakantieperiode zo'n 1,3 miljoen reizigers per dag. Dit jaar is het aantal ongeveer 600.000.