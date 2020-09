'Bossche Zomer' is succes, gemeente wil nu ook 'Bossche Winter'

Kemping Den Bosch wordt afgebroken (foto: Jan Peels) vergroot

Evenemententerrein De Kemping op het Wilhelminaplein in Den Bosch wordt afgebroken want de 'Bossche Zomer' is ten einde. Als het aan wethouder Mike van der Geld ligt gaat hij snel om tafel met creatieve ondernemers voor de 'Bossche Winter'.

De Bossche Zomer werd bedacht vrij snel nadat bekend werd dat veel grote evenementen niet door konden gaan in verband met corona. De hele zomer werden er een heleboel kleine evenementen verspreid over de stad georganiseerd.

Verbeterde versie

"De Bossche Winter moet een verbeterde versie worden van de Bossche Zomer", zegt Van der Geld. "Ruimte en spreiding blijft nodig zolang de coronamaatregelen van kracht blijven, maar we willen in de wintermaanden ook kijken of we iets extra's kunnen doen voor de stad", aldus Van der Geld.

"Daarbij kijken we vooral ook naar de kleinhandel. Horeca heeft in de zomer nieuwe concepten bedacht, we willen dat er voor de winkels in de winter ook extra ruimte komt bijvoorbeeld buiten of in leegstaande panden", zegt de wethouder.

Creativiteit een van de pijlers

Volgens Huibert Wilschut, directeur van de Bossche Zomer, is creativiteit wel een van de pijlers van de Bossche zomer geweest. “De ondernemers die iets bijzonders hebben gedaan, hebben bijna vergelijkbare omzetten gehad als vorige zomer. Wel meer kosten ook natuurlijk, voor extra personeel bijvoorbeeld.” Samen met Van der Geld kijkt hij tevreden terug op de Bossche Zomer.

"Het verlies van tijdens de lockdown hebben we er niet mee goed gemaakt, maar De Kemping was precies wat we er van verwacht hadden", vertelt Jacques van Geffen. De horecaondernemer wil volgend jaar wel weer op het Wilhelminaplein iets organiseren. "Maar dan wel iets heel anders, het is leuk om te kunnen spelen op die locatie', aldus Jacques van Geffen. De creatieve ondernemer heeft alweer Strandjebeton bedacht dat dit weekend opent.

Wachten op privacy instellingen...

“Ik denk dat ook dat er een Bossche Winter moet komen. Het zou logisch zijn. Dat wordt wel weer een andere uitdaging omdat in de zomer iedereen buiten is. Dat is qua corona makkelijker veilig te houden. Maar we zijn er zeker over na het denken”, zegt Huibert Wilschut. Wethouder Van der Geld hoopt binnenkort de plannen voor de Bossche Winter bekend te kunnen maken.

Drieduizend euro voor het KWF

Nog niet alle locaties van de Bossche Zomer worden nu afgebroken, zo blijft het Zomerterraszuid nog tot half oktober open en ook het Smakenrad op de Pettelaarse Schans blijft nog even draaien.

"De spullen van De Kemping hebben we afgelopen zondag geveild. Dat heeft drieduizend euro voor het KWF opgeleverd. De rest breken we nu af, want we willen op het hoogtepunt stoppen want als het slechter weer wordt wil niemand op een druilerige Kemping zitten", aldus Jacques van Geffen.

De Kemping in de zomer vergroot