Coronanieuws: veel meer mensen besmet, aantal treinreizigers fors gedaald

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

797 nieuwe besmettingen op maandag waarvan 86 in Brabant.

Recordaantal nieuwe besmettingen in laatste week

Aantal treinreizigers door thuiswerken gehalveerd

07.35 'Agressie en intimidatie in ziekenhuizen stijgt door corona'

Ziekenhuispersoneel krijgt steeds vaker te maken met agressie en bezoekers die zich niet meer aan de coronamaatregelen willen houden. Een kwart van het zorgpersoneel heeft de afgelopen maanden te maken gehad met fysiek geweld. Dat blijkt uit een enquête van beroepsvereniging NU'91 en een rondgang van BNR langs diverse ziekenhuizen.

In de enquête van beroepsvereniging NU'91 onder 1200 medewerkers geeft maar liefst 60 procent van de zorgmedewerkers aan dat agressie en intimidatie op de werkvloer de afgelopen maanden is toegenomen. Een kwart van het personeel geeft aan ook te maken te krijgen met fysiek geweld.

6.05 Recordaantal besmettingen verwacht

Het aantal coronabesmettingen neemt hard toe. In de afgelopen week is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 4000 mensen, en mogelijk zelfs meer dan 5000 mensen. Het RIVM komt dinsdag met de exacte cijfers in zijn wekelijkse update.

Amsterdam-Amstelland had de afgelopen week de meeste gevallen, net als de week ervoor. De regio Haaglanden (Den Haag en omstreken) heeft Rotterdam-Rijnmond ingehaald. Behalve in de vier grote steden zijn ook veel coronagevallen vastgesteld in steden als Tilburg, Delft, Almere, Nijmegen, Zoetermeer, Dordrecht, Haarlem en Eindhoven.

5.44 Veel psychische klachten door corona

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt door de coronacrisis psychische klachten te hebben gekregen. Mensen missen vooral contact, spontaniteit en zekerheid in hun leven. Dat meldt EenVandaag op basis van een onderzoek. 60 procent zegt door de coronacrisis in toenemende mate last te hebben of te hebben gehad van mentale klachten. Dit varieert van lichte effecten als piekeren en prikkelbaar zijn, tot serieuze verschijnselen als depressiviteit en paniekaanvallen.

5.31 Meer besmettingen in Duitsland

In Duitsland is in het afgelopen etmaal bij nog eens 1499 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Daarmee is opnieuw sprake van een toename ten opzichte van de eerdere dagen in het weekend.

5.16 Veel minder treinreizigers

Door de coronacrisis zijn veel meer mensen thuis gaan werken, waardoor het aantal treinreizigers ten opzichte van vorig jaar deze tijd flink is gedaald. Het aantal mensen dat in hun vrije tijd de trein neemt voor een uitstapje neemt wel toe.

Vorig jaar waren er aan het einde van de vakantieperiode zo'n 1,3 miljoen reizigers per dag. Dit jaar is het aantal ongeveer 600.000.