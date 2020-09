Jongen die werd neergestoken op bruiloftsfeest blijkt besmet met coronavirus

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties. Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties.

De 15-jarige Belgische jongen die zondagavond zwaargewond raakte bij een steekpartij tijdens een bruiloftsfeest in Rijsbergen, blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant woensdagmorgen.

Op het feest waren 150 gasten aanwezig. Een deel zou mogelijk afkomstig zijn uit Antwerpen, waar het risico voor coronabesmettingen nog altijd erg hoog is. De steekpartij gebeurde zondagavond rond kwart over tien, net buiten zalencentrum Sultan Palace in Rijsbergen, waar die avond een bruiloft werd gevierd. Binnen was ruzie ontstaan en buiten ontstond een vechtpartij.

De jongen werd met een mes gestoken. Hij had een bloedende wond die door een omstander met een doek werd dichtgehouden. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht.

De daders gingen er na de steekpartij vandoor. Op de Meirseweg in Zundert, net voor de Belgische grens, wist de politie twee verdachten aan te houden. Het gaat om twee inwoners (20 en 25) van het Belgische Lokeren.

Of hulpverleners besmet zijn geraakt toen ze eerste hulp verleenden aan de jongen, is onduidelijk.

'Niet verboden om buurlanden te bezoeken'

Het is niet bekend of nog meer bruiloftsgasten het virus onder de leden hadden. Voor de Veiligheidsregio is er geen aanleiding om op grote schaal maatregelen te nemen na het bruiloftsfeest. "De steekpartij die afgelopen zondag heeft plaatsgevonden in Rijsbergen is te betreuren, maar blijft een op zichzelf staand incident", meldt de instantie in een verklaring.

"De aanwezigheid van Belgen uit Antwerpen in Nederland is bestuurlijk niet tegen te gaan. De code oranje die op dat moment voor dit gebied gold, blijft een advies van de rijksoverheden, het is niet verboden om de buurlanden te bezoeken."

"Het wordt sterk afgeraden. Daarmee wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Deze besmetting is geen aanleiding om de regionale regels aan te passen. De gemeente Zundert moet toezicht houden op het naleven van die regels."

Geen aanwijzingen voor besmettingen

Een woordvoerder van de GGD West-Brabant zegt dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat er besmettingen hebben plaatsgevonden op de bruiloft. Wanneer de jongen besmet is geraakt, weet de woordvoerder niet. "De persoon die besmet blijkt, heeft de Belgische nationaliteit. Dan is het aan de Belgische GGD om het bron- en contactonderzoek op te pakken."

Als er uit dat onderzoek mensen komen met wie hij in contact is geweest, bijvoorbeeld mensen op dat feest, dan worden die in quarantaine geplaatst, aldus de woordvoerder. "Althans, dat zijn de regels in Nederland. Ik weet niet hoe dat in België is." Als het gaat om Nederlanders die op dat feest waren die in de regio van de GGD West-Brabant wonen, dan volgt contact met de Belgische GGD, vertelt de woordvoerder.

Van code oranje naar code geel

Het reisadvies voor de provincie Antwerpen is afgelopen maandag afgeschaald van code oranje naar code geel. De stad Antwerpen blijft wel oranje, wat inhoudt dat een bezoek wordt afgeraden als het niet noodzakelijk is.

Het onderzoek na de steekpartij:

