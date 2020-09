Basisscholen vrezen lerarentekort door wachttijden bij teststraten: ‘Al kinderen naar huis gestuurd’

Foto: Pikist vergroot

Basisscholen in onze provincie maken zich zorgen over het aantal juffen en meesters die meerdere dagen thuiszitten in afwachting van een coronatest of de uitslag. Dat laten twee grote scholenkoepels weten aan Omroep Brabant. Er worden her en der al kinderen naar huis gestuurd. “Hoelang de scholen dit volhouden is de grote vraag.”

Nu blijkt dat het bij de teststraten van de GGD steeds drukker wordt, is de verwachting dat mensen nog langer dan nu al het geval is moeten wachten op een test of een uitslag. Voor basisscholen is dat een probleem, want leraren waren voor de coronacrisis al schaars en dan helpt het niet als leerkrachten meerdere dagen thuis moeten blijven.

"We doen ons stinkende best om geen kinderen naar huis te sturen.”

Marius Liebregts van de Opmaat groep (16 scholen in de regio Tilburg) vertelt tegen Omroep Brabant dat de situatie lastig begint te worden. “Soms heb ik wel meer dan 10 leraren thuis zitten op één dag.”

Worden alle kinderen in die klassen dan naar huis gestuurd? Liebregts: “Soms komt het voor dat een groep naar huis moet, maar we doen ons stinkende best om geen kinderen naar huis te sturen.” Dat lukt tot op de dag van vandaag nog prima. “Maar hoe lang de scholen dit volhouden is de grote vraag”, aldus Liebregts.

Bij SKOzoK (29 scholen in de regio Eindhoven) herkennen ze het probleem. Bestuurder Nol van Beurden meldt dat hij leraren op dit moment zo’n vier dagen kwijt is als ze milde klachten hebben. Nu het drukker en drukker wordt bij de GGD zou dat zomaar langer kunnen worden. Al verschilt het wel per testlocatie: “Het is een beetje zoeken, waar ga je in de wachtrij staan? Ik heb verschillende mensen gehad die naar Eersel zijn gereden terwijl ze in Eindhoven wonen, omdat ze daar eerder terechtkonden.”

"Als ik straks extra geld moet uitgeven voor vervangers, wie betaalt dat dan?”

Op dit moment heeft Van Beurden vijf leraren thuis zitten: "Maar dat kan met het uur veranderen.” Er zijn nog geen kinderen naar huis gestuurd op de scholen van SKOzoK. “Maar alle leerlingen blijven opvangen, wordt nu echt lastig. Het wordt nu nijpend.”

Van Beurden kaart ook nog een ander punt aan: wie betaalt al die vervangers? “Het is verheugend dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en zich laten testen. We proberen het nu op te vangen met de vervangerspoule, maar dat kun je natuurlijk niet blijven doen. Een klas opdelen is ook geen echte oplossing. Als ik straks extra geld moet uitgeven voor vervangers, wie betaalt dat dan?”

Bij SKOzoK rekenen ze daarom op een bijdrage uit Den Haag. “Ik ben heel benieuwd en dat ga ik ook neerleggen bij de PO-Raad (de organisatie voor het basisonderwijs). Hoe ze dit gaan doen? Wat gaat de rijksoverheid doen als financiële tegemoetkoming?”