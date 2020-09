Sinterklaasintocht op steeds meer plekken geschrapt door corona, nu ook in Breda

In navolging van onder meer Eindhoven en Tilburg wordt er ook in Breda dit jaar geen sinterklaasintocht gehouden. Dat meldt de gemeente.

Van de grote Brabantse steden is het daarmee alleen van Den Bosch nog niet duidelijk of de Sint daar een grote entree gaat maken.

Hoe de pieten er dit jaar in Breda uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Daarover loopt een bemiddelingstraject waarvan de uitkomst nog niet bekend is, aldus de gemeente.