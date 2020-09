Als feestjes niet mogen, komt er ook niemand feestkleding kopen: 'Een rampjaar'

Astrid Hoofs tussen haar feestkleding (foto: Jan Peels). vergroot

Astrid Hoofs probeert er de moed in het houden, maar het is akelig leeg in de enorme feestkledingzaak Hoofs aan de Vughterstraat in Den Bosch. "Het is een rampjaar", verzucht ze terwijl ze de collectie Tiroler kleding rechthangt. En dat in het jaar dat het familiebedrijf zestig jaar bestaat.

"We hebben hier 3000 vierkante meter feestkleding, maar als er geen feestjes gevierd mogen worden wat moeten we dan?", vraagt Astrid zich hardop af. "Het trok een paar weken geleden net een beetje aan, maar nu er niet meer dan zes mensen op bezoek mogen komen is het dieptriest."

"Ik hoop dat de kinderfeestjes rond Halloween doorgaan."

Gelukkig zijn er nog mensen die voor stoffen naar de enorme winkel komen, maar voor een feestelijk verkleedpak komt niemand. "Met alleen de verkoop van stoffen en knopen kunnen we de klap niet opvangen", zegt Astrid.

Grote biertenten waar mensen in oktober verkleed in Tiroler outfit naartoe gaan ziet Astrid niet gebeuren. Dus de kledingrekken vol lederhosen en dirndl-jurkjes blijven onaangeraakt. "Ik hoop dat de kinderfeestjes rond Halloween doorgaan. Misschien dat ze wat minder vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen, maar het toch vieren. Zo groot als het de afgelopen jaren was zal het nu niet worden", vertelt Astrid naast een pratende doodskop.

"Bosschenaren willen toch een biertje drinken met carnaval."

Feestkleding- en stoffenzaak Hoofs is een begrip in Den Bosch en verre omstreken. Vlak voor carnaval is het in de winkel van Astrid doorgaans een gekkenhuis. Ze volgt de ontwikkelingen rond een mogelijk vaccin dan ook met heel veel aandacht. "Ik kan me niet voorstellen dat er hier in Den Bosch niks gedaan wordt volgend jaar februari", zegt ze bijna bezwerend.

"Buiten op straat of met minder mensen, Bosschenaren willen toch een biertje drinken met carnaval. Wat er ook gebeurt, we maken een rood-wit-geel mondkapje en er komt ook een embleem met een kikker met zo'n ding op", zegt Astrid lachend.

Astrid is ten einde raad:

