Doodsbedreigingen voor Mark Rutte op Twitter: 750 euro boete en een excuusbrief

Hugo de Jonge en Mark Rutte (foto: ANP). vergroot

De 55-jarige Dion van B. uit Tilburg moet 750 euro boete betalen en een excuusbrief schrijven omdat hij een hele lijst doodsbedreigingen aan het adres van Mark Rutte en Hugo de Jonge op Twitter heeft geplaatst. Dat deed hij omdat hij het niet eens is met de coronamaatregelen.

De Tilburger vindt dat het coronavirus niet bestaat en dat de maatregelen zijn om de bevolking klem te zetten. Daarnaast hangt er nog 750 euro boeten boven het hoofd van de Tilburger als hij nog eens de fout in gaat.

Dit zijn de tweets die Dion op 15 juni via Twitter verstuurde aan Mark Rutte en Hugo de Jonge:

"Het land gaat naar de klote. Het wordt tijd voor een kogel voor het hele kabinet en vooral voor @MinPres en @hugodejonge ."

"Een kogel door de kop is beter ."

"Waar blijft die kogel door je kop? Vuile landverrader. "

"Ik verdien een kogel door mijn kop. Samen met Hugo de Jonge." (3 emoticons van bommen)

"He Rutte ik heb net een prijs op je kop gezet samen met die van Hugo de Jonge, en nu ben jij het haasje ."

"Ik had het zo niet moeten verwoorden", zegt Dion van B. tegen de kantonrechter. ‘’Maar mijn mening over het coronabeleid blijft hetzelfde.’’ Zijn advocaat vult aan dat de berichten helemaal geen dreigementen waren. "Het is vrijheid van meningsuiting. Hij vond alleen dat het tijd werd voor een kogel omdat het land naar de klote gaat. Het kabinet moet vallen, bedoelde meneer."

Prijs op koppen

Maar zo zag de kantonrechter het niet. "Ik vind het hartstikke bedreigend", concludeert de kantonrechter. "Er stonden zelfs bommen in de berichten." De officier van justitie wilde vooral weten waarom hij twitterde dat er een prijs op de koppen staat van de premier en minister.

"Ik kan me niet meer herinneren waarom ik dat twitterde", vertelt Dion. De officier reageert bezorgd. "Wij denken als we zoiets lezen dat u een huurmoordenaar heeft ingeschakeld. En het kan ook zijn dat iemand het leest en meteen actie onderneemt. Dit gaat gewoon veel te ver."

Excuus via Twitter

Dion zit nog steeds op Twitter. "Ik maak vanaf nu grappige en geen bedreigende opmerkingen. Ik word nu gevolgd natuurlijk." Maar een excuus heeft de Tilburger nog niet gemaakt, valt de kantonrechter op. "'Sorry, meneer Rutte en meneer De Jonge. Pas uw beleid aan', kan ik zo wel twitteren", reageerde Dion. De rechter vindt een brief aan de premier een beter idee.

De officier van justitie zou normaal gesproken een werkstraf eisen maar omdat de Tilburger last heeft van een hernia was dat geen optie. Daarom was de strafeis 1500 euro boete en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Uiteindelijk moet de Tilburger nu dus 750 euro betalen.