Tonpraters kunnen na maanden weer los voor klein publiek: 'Het begon toch te kriebelen'

Tonprater Andy Marcelissen in zalencentrum Boelaars in Raamsdonksveer.

"Kon ik maar een paar maanden niets doen." Tonprater Andy Marcelissen dagdroomde er weleens over. Door het coronavirus werd dit werkelijkheid. "Maar je wil toch weer aan de slag." Daarom treedt Marcelissen nu samen met collega's Peter van der Maas en Joep de Wildt op voor klein publiek. Donderdagavond stond het trio met hun show 'Jaanke Geblaoze' voor zeventig man in zalencentrum Boelaars in Raamsdonksveer.

Tonpraten voor zo'n kleine groep mensen was best even wennen voor de mannen. "Als je een zaaltje van 300 tot 400 man hebt en er lachen er honderd dan is het prima", zegt Joep de Wildt. Volgens de winnaar van het Keiebijters Kletstoernooi maakt het je kwetsbaar. "Als er maar tien lachen in een zaaltje van maximaal zestig man, is dat toch anders. Die lach rolt dan niet zo door."

"Je ziet dat mensen echt zin hebben om een avondje echt lekker te lachen."

Het publiek in Boelaars genoot enorm van het avondje uit. De drie heren merkten dat de mensen behoefte hebben aan een leuk uitje. "Je ziet dat mensen echt zin hebben om een avondje echt lekker te lachen. Het is natuurlijk al zo lang geleden", vertelt de tonprater.

Zo zag het optreden in Raamsdonksveer eruit:

Voor Marcelissen was het een extra spannende avond. Hij speelde een thuiswedstrijd. "De mensen die om je heen zitten, ken je allemaal. Het geweten zit in de zaal, want ze kennen jou ook allemaal." Stiekem kon Marcelissen na 25 jaar tonpraten wel wat rust gebruiken. "Ik heb mijn huis geverfd. Dat komt er dan ook een keer van."

Toch werd Marcelissen onrustig van alle rust. "Het begint toch te kriebelen en je wil weer aan de slag, want er komt ook geen rooie duit binnen natuurlijk", zegt hij. "Als je thuis blijft en alleen maar wacht op de afzeggingen dan heb je niets te doen", vult Peter van der Maas aan. "Het is gewoon té leuk om die optredens niet te doen."

"We zetten overal honderd mensen neer, dinertje erbij en we laten de tonpraters rouleren."

Het regende de afgelopen maanden afzeggingen bij het trio. Maar ze laten zich carnaval 2021 niet afpakken. "Je krijgt wat annuleringen en mensen die het door willen schuiven naar een jaar later", vertelt De Wildt.

Maar hij heeft ook al over veel mooie initiatieven gehoord. "Ze gebruiken bijvoorbeeld één zaaltje samen met andere horecaondernemers in het dorp. Ze zeggen dan: we zetten overal honderd mensen neer, dinertje erbij en we laten de tonpraters rouleren terwijl de mensen blijven zitten. Mensen worden wel creatiever, dus ik denk wel dat er veel leuke alternatieven komen voor het carnaval."

De tonpraters zijn de komende tijd nog te zien in Den Hout (12 september), Dinteloord (25 september), Hoeven (27 september) en Geertruidenberg (1 oktober).