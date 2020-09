Sowieso carnaval, ook zonder grote activiteiten: 'Carnavalsbloed kruipt waar het niet gaan kan'

Foto: archief vergroot

Het nieuws dat in Roosendaal de meeste grote carnavalsactiviteiten worden afgelast dit jaar, komt hard binnen bij veel carnavalsverenigingen. De clubs gaan op verschillende manieren om met het verdrietige nieuws. Maar een ding is duidelijk: carnaval in Tullepetaonestad wordt niet overgeslagen. "Het carnavalsbloed kruipt toch waar het niet gaan kan."

Janneke Bosch Geschreven door

“Iemand deelde het bericht in onze whatsappgroep”, vertelt Joost Lambrechts van carnavalsvereniging We Zen Wir de Leste. “En iedereen reageerde meteen. Heel jammer, heel vervelend. Sommigen vinden het een moedig besluit, anderen tonen wat meer emoties.”

"Dit valt ons wel rauw op het dak."

Want ook al komt het feit dat de optocht niet doorgaat misschien niet compleet als een verrassing: “Dit valt ons wel een beetje rauw op het dak”, laat een woordvoerster van Carnavalsvereniging de Kaaipuiten uit Roosendaal weten. Ze lazen het nieuws op internet. “We hadden wel een groot vermoeden, maar het was nog niet zeker.” De vereniging was al begonnen met bouwen. “We zijn neutraal begonnen, zodat we het makkelijk konden aanpassen. We kunnen volgend jaar weer verder.”

Ook bij de bouwers van B.C. de Baargsebaon wordt de wagen nu een jaartje uitgesteld, vertelt Marc Pas. “Liever een jaartje uitstellen en het dan goed doen”, zegt hij. “We gaan straks ook weer de wintermaanden in. Het wordt kouder en iedereen zit weer binnen. Wat doet corona dan?”

"Wij bouwen sowieso. Je weet maar nooit!"

Maar dat geldt niet voor We Zen Wir de Leste, zegt Joost. “Wij bouwen sowieso.” De club had al nagedacht over de verschillende scenario’s en heeft besloten een wagen te bouwen die over twee jaar kan worden ‘uitgesmeerd’. Twee jaar bouwen aan een mega-wagen dus. Maar wel zo, dat mócht het toch nog lukken, er meegereden kan worden in een optocht nog dit carnavalsseizoen. “Je weet maar nooit!”, klinkt het met nog een sprankje hoop. En daarbij is niet bouwen, geen optie. “Een jaar niet bouwen, dat is funest voor een bouwclub. Dan ligt alles een jaar stil, het bouwen gaat ook om het sociale aspect.”

Carnavalsbloed

Die hoop klinkt ook door bij Jacco van Gastel, de voorzitter van Stichting Carnaval Roosendaal. “Kijk, het liefst willen wij gewoon carnaval vieren met z’n allen zoals we dat gewend zijn. Maar dat gaat hem dit jaar niet worden”, zegt hij in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. “Maar we kijken het liefst naar wat wel kan.”

"Het carnavalsbloed kruipt toch waar het niet gaan kan."

Zo is er bedacht om op carnavalszaterdag een aantal ‘leutpleinen’ te maken waar dan een paar activiteiten bij elkaar gebracht kan worden. “Met acts en sketches die voor de Priense Swaree waren bedacht en met toch gebouwde wagens. Om zo de mensen toch een beetje bij elkaar te brengen”, zegt Van Gastel.

Bij We zen wir de leste kijken ze ernaar uit. “Ik vind het een goed idee”, zegt Joost. “Ik vind het mooi om te horen dat er wordt gedacht in oplossingen. Maar is het ook haalbaar? Lukt het om de mensenmassa onder controle te houden?” Dat zou nog wel eens lastig kunnen worden, denkt hij. “Zeker als er in kleinere dorpen van alles niet doorgaat, en mensen denken: in Roosendaal is wél wat te doen. Het carnavalsbloed kruipt toch waar het niet gaan kan.”

