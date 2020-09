Dodelijke schietpartij ging over 100 gram wiet, vertelt man die het overleefde

De situatie in Boxmeer de ochtend na de fatale schietpartij. vergroot

De schietpartij vorige week woensdag in Boxmeer, waarbij een 29-jarige man om het leven kwam, was volgens De Gelderlander het gevolg van een ruzie over honderd gram wiet die voor 540 euro verkocht zou worden. De krant sprak met een 23-jarige man uit Boxmeer die ook bij de drugsdeal beschoten werd, maar het overleefde.

Ron Vorstermans Geschreven door

Aan de krant vertelt de man uit Boxmeer dat de deal misliep toen de wiet van veel slechtere kwaliteit bleek. Er ontstond een ruzie waarna de 19-jarige verdachte uit Vortum-Mullem vijf keer schoot met 'een omgebouwd alarmpistool': drie keer in de rug van de man die overleed en twee keer op de 23-jarige man.

Het ongedeerde slachtoffer zou de kogelgaten in zijn kleren hebben zitten, maar werd zelf niet geraakt. Hij zou na de schietpartij bij het slachtoffer zijn gebleven. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

'Brave, lieve jongen'

Het slachtoffer zegt dat hij bekend is in de drugswereld. Over de dader zegt hij in de krant dat hij bekendstaat als een ‘een brave, lieve jongen’. Tegelijkertijd vertelt de man uit Boxmeer dat de dader al vaker gezegd zou hebben dat hij ‘kogels zou laten vliegen.’

De 29-jarige man werd neergeschoten in de brandgang van de Leeuwerik. Volgens de krant komt de man naar verluidt oorspronkelijk uit het Limburgse Siebengewald.

De verdachte werd donderdagochtend door een arrestatieteam van zijn bed gelicht en zit sindsdien vast. Hij heeft bekend dat hij de schoten te hebben afgevuurd.

Omwonenden van de brandgang van de Leeuwerik in Boxmeer, waar de man woensdagavond om het leven kwam, hoorden zeker vijf schoten. Dat sluit aan bij het verhaal van de 23-jarige man: ook hij zegt tegen de krant dat er vijf keer geschoten is.