Coronanieuws: Geen publiek bij EK Veldrijden, 'voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel bij testen'

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Hoofdpunten:

Landelijk zijn er 1270 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd.

Het aantal nieuwe besmettingen komt voor het eerst sinds april boven de signaalwaarde.

20.21 - Kermis Zetten ontruimd

De burgemeester van Overbetuwe heeft vrijdag de kermis op het Julianaplein in Zetten gesloten. Dat meldt Omroep Gelderland. De organisatie hield zich niet aan de afspraken omtrent de coronamaatregelen, laat de gemeente vrijdag weten. Zo was het terrein niet volledig afgezet en werd er niet altijd in de gaten gehouden hoeveel bezoekers er waren.

De kermis gaat zaterdag ook niet meer open.

19.03 - Stages voor MBO'ers

MBO-scholen moeten deze maanden veel moeite doen en creatieve oplossingen verzinnen om hun leerlingen aan een stageplek te helpen. Thuiswerken maakt stagelopen lastig en door de coronacrisis is een aantal stagebedrijven failliet. "Je moet meer moeite doen voor een stageplek", zegt Helen Suykerbuyk van ROC Tilburg. "Het is niet meer bij één telefoontje raak."

18.38 - Geen publiek bij EK Veldrijden in Rosmalen

Bij de EK veldrijden van komende winter in Rosmalen zullen geen toeschouwers worden toegelaten. Dat meldde de organisatie twee maanden voor de start van de Europese kampioenschappen, die op 7 en 8 november plaatsvinden.

"Het is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk publiek toe te laten. Wanneer de maatregelen eventueel verruimd worden, zullen we daar zeker op inspelen", zegt de organisatie.

17.42 - Protest reisbranche

Het centrum van Den Haag kleurde oranje: ruim 250 reisbranchemedewerkers liepen vrijdagmiddag als verdwaalde reizigers met hun rolkoffer rond om aandacht te vragen voor de benarde situatie waarin hun sector zich bevindt. Volgens initiatiefnemer Tom van Apeldoorn leek het even "alsof het Nederlands elftal vanavond zou voetballen", omdat de actievoerders veelal in oranje gekleed waren.

17.20 - Restaurants in Eftelinghotel en -parken weer open

De restaurants en bars in de Eftelingparken Bosrijk en Loonsche Land en het Efteling Hotel gaan weer open voor bezoekers. Dat meldt de website looopings.com. Sinds de Efteling de deuren weer geopend had, waren die restaurants en bars alleen toegankelijk voor vakantiegasten. Maar nu kan iedereen er dus weer terecht.

17.09 - Rutte: Strenger handhaven in de grote steden

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, momenteel de grootste coronabrandhaarden, wordt strenger gehandhaafd op de coronaregels. Die afspraak heeft het kabinet gemaakt met de burgemeesters van de grote steden. Ook kan er gerichter ingegrepen worden op plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, meldt premier Mark Rutte vrijdag.

Ministers Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus spraken donderdag met de burgemeesters van deze drie steden over de situatie. Door strenger en gerichter te handhaven, kan worden voorkomen dat grote delen van de horeca dicht moeten, als er bijvoorbeeld enkele locaties zijn waar veel mensen besmet raken. Alleen die café's of restaurants worden dan gesloten.

16.56 - Inreisverbod versoepeld voor topsporters en zakenlui

Voor topsporters en mensen uit het bedrijfsleven wordt het inreisverbod versoepeld. Vanaf 14 september mogen topsporters uit het buitenland weer naar Nederland reizen, en vanaf 21 september mogen mensen uit het bedrijfsleven dat.

Aan de regeling zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Zo is de aangekondigde versoepeling alleen bedoeld voor reizigers die "een belangrijke bijdrage leveren" aan het bedrijfsleven, onder andere voor het midden- en kleinbedrijf, en de Nederlandse topsport. De leefregels voor thuisquarantaine blijven onverminderd gelden voor deze groepen, aldus de ministerraad.

16.45 - 1000 man in een concertzaal

Poppodia de Effenaar en het Klokgebouw in Eindhoven gaan samenwerken. De twee maken een plan om concerten voor duizend man publiek te kunnen geven, coronaproof. Daarvoor worden er in het Klokgebouw zitplaatsen gemaakt, in de zaal en op tribunes. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

16.10 - Verkiezingen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ziet het niet snel gebeuren dat iemand wordt geweigerd bij een stembureau, bijvoorbeeld omdat diegene weigert zijn handen te ontsmetten. De Kiesraad had zorgen geuit over haar voorstellen voor de verkiezingen, maar de bewindsvrouw voorziet weinig problemen.

16.06 - 'Patiënten verdelen over ziekenhuizen nog niet nodig'

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, loopt nog steeds op. Ziekenhuizen behandelen vrijdag 172 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er elf meer dan donderdag. Het is ook het hoogste aantal sinds 22 augustus, zo'n drie weken geleden.

De meeste coronapatiënten liggen in ziekenhuizen in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Toch is er volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, "nog geen noodzaak tot herverdeling tussen de regio's".

Van de 172 patiënten liggen er 36 op de intensive care, zes meer dan op donderdag. Het aantal patiënten op verpleegafdelingen steeg van 131 naar 136.

15.45 - Personeel Cathrien doet Jerusalema-challenge

Medewerkers van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven doet mee met de Jersulema-challenge. Soepel in de heupen dansen ze de choreografie van het inmiddels zeer bekende liedje. Zie hieronder hoe het ze vergaat:

15.34 - 'Zorg- en onderwijspersoneel krijgt voorrang bij coronatesten'

Het kabinet wil dat een deel van het zorg- en onderwijzend personeel voorrang krijgt bij het afnemen van een coronatest. Hoe de voorrangsregel in de praktijk moet gaan werken is nog niet duidelijk. Dat wordt met de GGD's besproken. Later vanavond maakt minister De Jonge meer bekend. Dat meldt de NOS.

15.31 - Coronacijfers boven signaalwaarde

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen van 1270 komt neer op 7,3 positief geteste mensen op elke 100.000 inwoners. Voor het eerst sinds 17 april komt daarmee het aantal besmettingen boven de zogenoemde signaalwaarde uit. Dat cijfer is een soort alarmbel die de overheid heeft ingesteld. Als het aantal besmettingen uitkomt boven de 7 per 100.000 zijn er misschien extra maatregelen nodig.

15.27 - Geen carnaval in Drunen

In Drunen, of Dwergonië worden dit jaar geen carnavalsactiviteiten georganiseerd. Dat heeft de Stichting Kommissie Vastenaovond Dwergonië bekend gemaakt op hun Facebookpagina. Met de huidige coronamaatregelen ziet de commissie niet hoe er op een verantwoorde manier carnavalsactiviteiten kunnen worden georganiseerd.

15.24 - Aantal besmettingen neemt fors toe

Het aantal mensen dat positief getest is op het coronavirus, is toegenomen met 1270, dat blijkt uit de cijfers op het coronadashboard. Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen met tien en er zijn drie mensen overleden aan het coronavirus.

In Brabant zijn er in de afgelopen 24 uur 101 nieuwe besmettingen vastgesteld. Er zijn in onze provincie geen nieuwe ziekenhuisopnames en geen overledenen gemeld.

15.04 - Corona bij basisschool in Den Bosch

Op basisschool Kindcentrum aan de Oosterplas in Den Bosch is bij twee medewerkers corona vastgesteld. Het gaat om een leerkracht en een lid van de administratieafdeling. De school heeft na navraag bij de GGD besloten dat verdere maatregelen onnodig zijn.

14.38 - Eurogroep: steun moet aanhouden

De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) zullen zolang dat vanwege het coronavirus nodig is de economie blijven steunen. Volgens Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe zijn de eurolanden het eens 'dat onder de huidige omstandigheden en de blijvende onzekerheid het begrotingsbeleid blijft gericht op het steunen van de economie'.

"Er kan geen sprake zijn van een abrupt einde", zei hij in Berlijn na afloop van de eerste fysieke bijeenkomst van de ministers sinds februari.

13.30 - Metaalsector positief gestemd

Kleine en middelgrote bedrijven in de metaalsector zijn iets positiever gestemd over de omzet die zij in het lopende kwartaal verwachten te behalen. Daartegenover loopt wel het ziekteverzuim op. Dat meldt Koninklijke Metaalunie na een rondgang onder haar leden. De ondernemersorganisatie peilt vanwege de coronacrisis geregeld de ontwikkelingen binnen de sector.

13.01 - Meer besmettingen bij zuiderburen

Ook in België grijpt het coronavirus weer sneller om zich heen. Er raken bijna net zoveel mensen besmet als begin augustus, toen België in een 'tweede golf' leek te belanden. Na weken waarin het virus op zijn retour was, neemt het aantal besmettingen de laatste dagen weer toe.

Nu 'zien we zelfs een kleine versnelling in deze toename', zei de Belgische viroloog Steven Van Gucht vrijdag over de cijfers van de voorbije week.

11.34 - Ook geen prins in Zeeland

Ook in het dorp Zeeland zal er geen carnavalsprins zijn. “Het was voor ons als bestuur geen makkelijke beslissing”, aldus voorzitter Danny van den Heuvel van S.C. De Smouskes, “maar gezien de huidige maatregelen en onzekerheid omtrent het coronavirus hebben we als bestuur deze beslissing met pijn in het hart moeten nemen”.

11.20 - Concertzalen starten coronaproof concertreeks

In Eindhoven gaan het Klokgebouw en de Effenaar samenwerken in een reeks coronaproof concerten. De Effenaar deelt zijn eigen 'coronaproof concertopzet' daarvoor met het Klokgebouw, dat dus van die opzet gebruik gaat maken.

In het najaar van 2020 wordt de capaciteit in beide zalen zo uitgebreid naar 1.000 personen. De nieuwe concertopzet zorgt ervoor dat grote artiesten dit jaar tóch naar Eindhoven kunnen komen, zo claimen de concertzalen.

10.32 - Zorghelden in het zonnetje

09.12 - Geen nieuwe prinsen in Cranendonck, Leende en Sterksel

Er komen geen nieuwe carnavalsprinsen in de gemeentes Cranendonck, Leende en Sterksel. Dat melden de betreffende carnavalsverenigingen. "Voor wat betreft de jeugdige prinsenparen en het verdere verloop van de carnavalsactiviteiten zullen alle verenigingen met eigen achterban verder in overleg gaan", schrijven zij gezamenlijk.

08.36 - Tonpraters mogen weer

"Kon ik maar een paar maanden niets doen." Tonprater Andy Marcelissen dagdroomde er weleens over. Door het coronavirus werd dit werkelijkheid. "Maar je wil toch weer aan de slag en er komt ook geen rooie duit binnen natuurlijk."

Daarom treedt Marcelissen nu samen met collega's Peter van der Maas en Joep de Wildt op voor klein publiek. Donderdagavond stond het trio met hun show 'Jaanke Geblaoze' voor zeventig man in zalencentrum Boelaars in Raamsdonksveer.

08.00 Gevolgen voor landbouw

De productie in de Nederlandse landbouw krimpt door de coronapandemie dit jaar met 3 procent. Dat verwachten economen van ING, die erop rekenen dat de productie volgend jaar wel weer enigszins herstelt.

De crisis pakt voor verschillende boeren en tuinders wel verschillend uit. Zo lijden melkveehouders onder lage melkprijzen, terwijl de export van sierteelt volgens de bank snel is hersteld.

03.30 Protest reisbranche in Den Haag

Medewerkers uit de reisbranche komen vrijdagmiddag met rolkoffers naar Den Haag om aandacht te vragen voor de benarde situatie waarin hun sector zich bevindt. Vertegenwoordigers van de branche bieden ook een petitie aan 'voor heldere en genuanceerde' reisadviezen voor Nederlandse vakantiegangers in coronatijd. Donderdagavond waren er meer dan 10.000 handtekeningen verzameld.

02.40 Studenten Groningen testen positief

Dertien leden van Navigators Studentenvereniging Groningen (NSG) zijn positief getest op het coronavirus. In overleg met de GGD is besloten alle verenigingsactiviteiten tot nader order stil te leggen. Dat heeft de vereniging via een persbericht op de website bekendgemaakt.

02.07 Onrust op scholen

De onrust op scholen neemt toe nu het aantal meldingen van coronabesmettingen in de klas stijgt. Volgens het Scholenmeldpunt, dat coronagevallen in de klas registreert, zijn in vier weken tijd ruim 130 scholen getroffen door het virus. In sommige gemeenten gaat het om een op de vijf scholen, schrijft De Telegraaf.

01.32 Ministerie bekijkt reisadviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat reisadviezen waar mogelijk nuanceren. In navolging van de Duitse regering, belooft ook Nederland landen buiten Europa individueel onder de loep te nemen. Dat schrijft De Telegraaf.