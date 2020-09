Stageplekken vinden voor mbo-leerlingen kost scholen veel meer moeite

Je moet harder werken voor een stageplek in de techniek (Foto: Pexels /Andrea Piacquadio). vergroot

MBO-scholen moeten deze maanden veel moeite doen en creatieve oplossingen verzinnen om hun leerlingen aan een stageplek te helpen. Thuiswerken maakt stagelopen lastig en door de coronacrisis is een aantal stagebedrijven failliet. "Je moet meer moeite doen voor een stageplek", zegt Helen Suykerbuyk van ROC Tilburg. "Het is niet meer bij één telefoontje raak."

Jessica Ranselaar Geschreven door

De leerlingen moeten meer solliciteren, maar ook de mbo's moeten meer doen. En daar gaat heel wat tijd en moeite in zitten.

Bertie van de Kandelaar van het Koning Willem I College in Den Bosch: "Voor de zomervakantie dachten we dat het niet goed zou komen maar onze stagebegeleiders hebben een flinke belronde gehouden. Nu zijn er nog maar iets meer dan 150 leerlingen die nog geen plek hebben." Dat betekent dat er voor zo'n 3500 leerlingen van het Koning Willem I College wel een plek gevonden is.

"De eerste- en tweedejaars scholieren lopen nu geen stage meer."

Ook bij ROC Tilburg moesten ze er hard aan trekken. Daar hebben ze ook naar andere oplossingen gekeken. Vooral voor eerste- en tweedejaars scholieren van de zorgopleidingen was het lastig een stageplek te krijgen. Die hebben nog begeleiding nodig en dat moest geregeld worden, vertelt Helen Suykerbuyk. "Voor de zomervakantie hebben we stagebegeleiders bij de zorginstellingen zelf gehad. Dat betekende wel dat die mensen niet meer op school mochten komen."

Op dit moment pakt ROC Tilburg het wat betreft de zorgstages anders aan. "De eerste- en tweedejaars scholieren lopen nu geen stage meer, ze krijgen meer theorie. De derde- en vierdejaars gaan wel op stage. Zij hebben de vaardigheden om mee te draaien."

"Anders kunnen we de leerlingen altijd nog in ons eigen restaurant of winkelcentrum stage laten lopen."

De Rooi Pannen heeft de zaken ook wat anders dan anders aangepakt. Dat moest deels ook omdat internationale stages niet meer kunnen. Er zijn nu veel meer leerlingen die in Nederland stage lopen. Maar ook bij De Rooi Pannen is het aardig gelukt voor iedereen een plekje te vinden.

"Nog twee of drie procent heeft geen stageplek gevonden maar ik ga ervan uit dat dat in de komende twee weken wel lukt", zegt Kees van Strien. "Anders kunnen we ze altijd nog vervangende opdrachten geven of in ons eigen restaurant of winkelcentrum stage laten lopen.

"Bij de kappers is veel minder plek, ook omdat er kapperszaken zijn omgevallen."

Ook bij het Koning Willem I College loopt een leerling 'in huis' stage. Verder heeft de school vooral buitenshuis naar oplossingen gezocht. "We hebben bijvoorbeeld gevraagd of twee stages op één plek gehouden mochten worden. Dus dat de ene stagiair er aan het begin van de week is en de ander aan het eind van de week."

De mbo's merken dat bedrijven inmiddels minder huiverig zijn om stagiairs aan te nemen. In de techniek en de zorg zijn weinig problemen. Maar bij bijvoorbeeld opleidingen in de evenementensector, toerisme en financiële dienstverlening kost het heel veel moeite om een stageplek te vinden.

Maar de grootste problemen lijken in de opleidingen te zitten waar leren en werken gecombineerd worden. Van de Kandelaar van het Koning Willem I College: "De leerlingen gaan een dag naar school en werken er vier. We merken dat er minder aangenomen worden. Bijvoorbeeld bij de kappers. Daar is veel minder plek, ook omdat er kapperszaken zijn omgevallen. Als we normaal gesproken zes leerlingen plaatsen, zijn dat er nu twee of drie."

"Het kost in deze tijd extra aandacht van de school om leerlingen binnenboord te houden."

Hoe vervelend dat ook is, over het algemeen lijkt het erop dat leerlingen geen vertraging in de studie oplopen. En dat is belangrijk was als ze niet verder kunnen, is er een grote kans dat ze uitvallen of stoppen met hun opleiding. Helen Suykerbuyk van ROC Tilburg: "Als ze niet naar school komen, zie je ze bijna niet. Nu wel. Het kost in deze tijd extra aandacht van de school om ze binnenboord te houden."