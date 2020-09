Coronanieuws: meerdere plaatsen krijgen geen carnavalsprins, protest reisbranche in Den Haag

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

Hoofdpunten:

Door het enorme aantal mensen dat een afspraak wil maken voor een coronatest, zitten vrijwel alle coronatestlocaties vol.

Medewerkers uit de reisbranche komen vrijdagmiddag met rolkoffers naar Den Haag om te protesteren.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina .

11.20

In Eindhoven gaan het Klokgebouw en de Effenaar samenwerken in een reeks corona-proof concerten. . In het najaar van 2020 wordt de capaciteit in beide zalen uitgebreid naar 1.000 personen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat grote artiesten dit jaar tóch naar Eindhoven kunnen komen, zo claimen de concertzalen.

10.32

Wachten op privacy instellingen...

09.12 - Geen nieuwe prinsen in Cranendonck, Leende en Sterksel

Er komen geen nieuwe carnavalsprinsen in de gemeentes Cranendonck, Leende en Sterksel. Dat melden de betreffende carnavalsverenigingen. "Voor wat betreft de jeugdige prinsenparen en het verdere verloop van de carnavalsactiviteiten zullen alle verenigingen met eigen achterban verder in overleg gaan", schrijven zij gezamenlijk.

08.36 - Tonpraters mogen weer

"Kon ik maar een paar maanden niets doen." Tonprater Andy Marcelissen dagdroomde er weleens over. Door het coronavirus werd dit werkelijkheid. "Maar je wil toch weer aan de slag en er komt ook geen rooie duit binnen natuurlijk."

Daarom treedt Marcelissen nu samen met collega's Peter van der Maas en Joep de Wildt op voor klein publiek. Donderdagavond stond het trio met hun show 'Jaanke Geblaoze' voor zeventig man in zalencentrum Boelaars in Raamsdonksveer.

08.00 Gevolgen voor landbouw

De productie in de Nederlandse landbouw krimpt door de coronapandemie dit jaar met 3 procent. Dat verwachten economen van ING, die erop rekenen dat de productie volgend jaar wel weer enigszins herstelt.

De crisis pakt voor verschillende boeren en tuinders wel verschillend uit. Zo lijden melkveehouders onder lage melkprijzen, terwijl de export van sierteelt volgens de bank snel is hersteld.

03.30 Protest reisbranche in Den Haag

Medewerkers uit de reisbranche komen vrijdagmiddag met rolkoffers naar Den Haag om aandacht te vragen voor de benarde situatie waarin hun sector zich bevindt. Vertegenwoordigers van de branche bieden ook een petitie aan 'voor heldere en genuanceerde' reisadviezen voor Nederlandse vakantiegangers in coronatijd. Donderdagavond waren er meer dan 10.000 handtekeningen verzameld.

02.40 Studenten Groningen testen positief

Dertien leden van Navigators Studentenvereniging Groningen (NSG) zijn positief getest op het coronavirus. In overleg met de GGD is besloten alle verenigingsactiviteiten tot nader order stil te leggen. Dat heeft de vereniging via een persbericht op de website bekendgemaakt.

02.07 Onrust op scholen

De onrust op scholen neemt toe nu het aantal meldingen van coronabesmettingen in de klas stijgt. Volgens het Scholenmeldpunt, dat coronagevallen in de klas registreert, zijn in vier weken tijd ruim 130 scholen getroffen door het virus. In sommige gemeenten gaat het om een op de vijf scholen, schrijft De Telegraaf.

01.32 Ministerie bekijkt reisadviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat reisadviezen waar mogelijk nuanceren. In navolging van de Duitse regering, belooft ook Nederland landen buiten Europa individueel onder de loep te nemen. Dat schrijft De Telegraaf.