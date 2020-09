Laatste dag van zoektocht naar al 46 jaar vermiste vrienden Piet en Hans: 'Er is nog hoop'

Op de plas wordt al sinds dinsdag gezocht. vergroot

De politie is vrijdag voor de vierde en laatste dag op rij bezig met de zoektocht naar de verdwenen vrienden Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten. Er wordt opnieuw gezocht in en op het water van afgraving De Brink in Liessel. Het gaat om een ultieme poging om de 46 jaar oude vermissingszaak op te lossen."Er is zeker nog hoop", geeft een woordvoerder van de politie aan.

Sandra Kagie

Datzelfde zegt ook Jan Hölskens, de broer van Piet. Al dagen staart hij over het water in Liessel, hopend op duidelijkheid. Ook vandaag wacht hij weer in spanning af, zegt hij vrijdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. Wordt er ook vandaag geen aanknopingspunt gevonden dan 'hebben we het verkeerde lotje uit de loterij getrokken', zegt hij.

'Verdraaid lastig'

Over verwachtingen voor vrijdag kan de politie niks zeggen omdat het volgens een woordvoerder 'verdraaid lastig is'. "We weten dat er een metalen voorwerp ligt op de plek waar we vandaag zoeken, maar of dat de auto van de mannen is of niet: we weten het pas als we het hebben gevonden. Er is zeker nog hoop."

Op de eerste plek in de plas waar gericht naar de twee mannen werd gezocht, werd alleen een opgerolde staalkabel gevonden. Hierop sloeg speciale meetapparatuur eerder aan waardoor het idee ontstond dat op die plek mogelijk de auto met daarin de vrienden zou liggen.

Einde aan onzekerheid?

Voorafgaand aan het onderzoek van deze week, gaf de politie al aan dat het niet zeker is dat aan de onzekerheid van de familie met deze zoekactie ook echt een einde komt. "De metalen voorwerpen op beide plekken hoeven niet de auto van de twee vrienden te zijn", stelde ze.

Als vrijdag niks wordt gevonden, is het onderzoek op de Brink voor de politie definitief afgerond. "Dan hebben we geen aanknopingspunten meer voor verder onderzoek", zei de woordvoerder eerder al. De politie gaat dan dus niet meer actief naar de mannen zoeken. "We zouden dan weer echt afhankelijk zijn van eventuele nieuwe informatie."

'Voor ons ligt het niet stil'

"Voor het onderzoeksteam mag het vandaag de laatste dag zijn, maar dat geldt niet voor ons", zegt broer Jan Hölskens. "Voor ons ligt het niet stil." Wat hij hier precies mee bedoelt, kan hij nog niet zeggen. "Gewoon omdat we het nog niet tot in detail besproken hebben."

Het is niet voor het eerst dat op en in het water van de afgraving in Liessel naar de vrienden wordt gezocht. Sinds 2018 gebeurde dat al vaker. Een van de onderzoeken met speciale meetapparatuur leidde naar de twee specifieke plekken waar deze week onderzoek wordt gedaan.

