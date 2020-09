Man opgepakt voor doodschieten van kickbokstrainer Stef Muller in Uden

foto: SQ Vision. vergroot

De politie heeft donderdagmiddag een Poolse man van 49 aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij op 30 augustus kickbokstrainer Stef Muller heeft doodgeschoten in Uden. Hij werd opgepakt in een huis aan de Heuvel in Vorstenbosch, waar ook een hennepkwekerij werd gevonden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Het onderzoek leidde ook nog naar een huis aan de Kloosterstraat in Geffen. De politie dacht dat hier mogelijk spullen zouden liggen die van belang waren voor het onderzoek. Ook dit huis is donderdag doorzocht.

De man die in het huis was, is ook aangehouden. Hij kon zich niet legitimeren en is vermoedelijk niet legaal in Nederland. Zijn rol bij de schietpartij wordt verder onderzocht.

Twee eerdere verdachten

Bij de schietpartij kwam de 53-jarige kickbokstrainer Stef Muller uit Tilburg om het leven. Al snel werden er twee verdachten uit Uden en Nijmegen aangehouden, maar die zijn kort daarna weer vrijgelaten. De twee mannen bleken namelijk niet de schutter te zijn.

Muller was onder andere trainer van meervoudig wereldkampioen Nieky Holzken uit Helmond. Hij zei eerder al tegen Omroep Brabant dat hij zich 'kapot is geschrokken' door de dood van zijn voormalige trainer.

