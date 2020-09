ABC Restaurant na grote brand eindelijk weer open: 'Na 2 dagen al 10.000 reserveringen'

Maarten Meurs, eigenaar van ABC Restaurants. vergroot

Na een grote brand in december gaat het ABC Restaurant in Velp zaterdag eindelijk weer open voor gasten. Toen dat nieuws bekend werd, kwamen er in de eerste 48 uur al 10.000 reserveringen binnen. Omroep Brabant nam een kijkje.

Bijna een jaar geleden ontstond er een brand in het washok van het ABC Restaurant. Eigenaar Maarten Meurs dacht toen nog dat hij snel weer open kon gaan, maar de schade bleek erger dan verwacht: “Ik dacht een paar daagjes hard werken, maar dat viel tegen.”

Maandenlang is er hard gewerkt om het restaurant zo snel mogelijk opnieuw te kunnen openen. De zaak is niet alleen opnieuw opgebouwd, maar ook gemoderniseerd en dit blijkt in deze coronatijd ook nog eens erg praktisch.

"Wij hebben niet alleen de gasten gemist: zij ons ook."

Bij de wederopbouw van het restaurant waren niet alleen veel bedrijven betrokken, maar ook het eigen personeel heeft erg hard mee gewerkt: “Het was een raar jaar, maar wel heel gezellig. Een goede teambuilding.”

Meurs kan niet wachten tot de heropening op zaterdag: “We zijn erg opgelucht dat we weer open kunnen. Ook voor ons personeel is het fijn dat we weer aan de slag kunnen. Maar wij hebben niet alleen de gasten gemist: zij ons ook, getuige de vele reserveringen.” Bij het restaurant werken 200 mensen, onder wie 150 jongeren. Het bedrijf is daarmee de grootste werkgever voor de jeugd in de omgeving.

Een kijkje in het nieuwe restaurant:

Gasten kunnen vanaf zaterdag genieten van maar liefst tien buffetrestaurants onder één dak. Er is onder andere een Diner Fastfoodrestaurant toegevoegd, maar ook de hele uitstraling is moderner en ruimtelijker. Vooral met het laatste is Meurs erg blij in deze coronatijd: “Toen we de plannen maakten, hadden we nog niet van corona gehoord, maar nu komt het wel erg goed uit.”

“Je merkt ook dat mensen meer verspreid over de week komen."

In de hele ruimte is er plaats voor 430 gasten. Zonder de coronamaatregelen zouden dit er 600 zijn. Meurs: “Je merkt ook dat mensen meer verspreid over de week komen en niet meer alleen in het weekend.” Naast meer ruimte in het restaurant, zijn er looprichtingen aangebracht en staat er bij iedere zaal desinfectiespray.

