Boswachter filmt spectaculaire achtervolging over donkere bospaadjes

Boswachter Erik de Jonge uit Bergen op Zoom heeft een spannende nacht achter de rug. Samen met de politie zette hij een heuze achtervolging in. Over donkere bospaadjes scheurde de boswachter achter een rode auto aan, met daarin een man met een mes.

De boswachter wilde de zoektocht bijna staken en sloeg nog een laatste verlaten bospad in. "Daar stond de gezochte rode auto. Ik keek naar binnen en was bang dat ik te laat was. Ik zag een man doodstil liggen met naast hem een groot vleesmes. ". Hij en de politie waren naar de man uit Heijningen op zoek omdat hij door naasten als vermist was opgegeven.