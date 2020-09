Nertsen met corona veel besmettelijker dan gedacht: derde van medewerkers fokkerijen heeft virus

Nertsenfokkerijen blijken een nog grotere besmettingshaard van corona dan tot nu toe werd gedacht. Die conclusie trekken onderzoekers uit de biowetenschap die begin deze maand hun onderzoek publiceerden. Ze testten familieleden en medewerkers bij uitbraken op fokkerijen. Een derde, 66 mensen, bleek het virus onder de leden te hebben.

Hoog percentage

De krant laat naar aanleiding van dit onderzoek naar de besmettelijkheid van nertsen verschillende onderzoekers aan het woord. Epidemoloog Lidwien Smit van de Universiteit in Utrecht is verrast over de vele dragers in de directe omgeving van de 'bontboerderijen'. "Omdat zo'n hoog percentage medewerkers sporen van het virus dragen. Is het aannemelijk dat er veel meer mensen door nertsen besmet zijn dan die paar die we al wisten."