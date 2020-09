Appartement in Den Bosch beschoten, bewoner was binnen toen huis onder vuur werd genomen

Wachten op privacy instellingen... In het raam van het huis in Den Bosch zijn de kogelinslagen te zien (foto: Bart Meesters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Bewoner met de schrik vrij na beschieting huis in Den Bosch

Een huis aan de Hadewychstraat in Den Bosch is zaterdagavond beschoten. De bewoner was thuis, maar er raakte niemand gewond.

Volgens een getuige klonken de schoten rond halfelf. De politie rukte daarop met diverse eenheden uit, maar over aanhoudingen is niets bekendgemaakt.

Vier kogelinslagen

In het raam en het kozijn van het huis, een appartement op de derde etage, waren vier kogelinslagen te zien. Op straat werden vier kogelhulzen gevonden. De politie zette de omgeving af en doet onderzoek.

De politie kwam met meerdere eenheden naar de Hadewychstraat na de schietpartij (foto: Bart Meesters)