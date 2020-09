Weer brand bij afvalverwerker Maton in Waalwijk

Bij afvalverwerker Maton aan de Van Hilststraat in Waalwijk heeft zaterdagnacht brand gewoed. Het vuur werd rond halftwee ontdekt.

De brand woedde volgens een getuige in een berg afval op het terrein. De brandweer zette onder meer een hoogwerker in om het vuur onder controle te krijgen.

Moeite

Volgens de getuige had de brandweer moeite met het blussen van de stapel afval. Dat duurde uren. "Vanochtend was de brandweer nog volop bezig met blussen. Vuur is niet te zien, rook daarentegen volop. "