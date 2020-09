Grote politiecontrole na klachten over misbruik van deelscooters

De groene Go Sharing-deelscooters. (Foto: Freddy van Houtert) vergroot

Op de Spoorlaan en de Noordhoekring in Tilburg is zaterdagnacht een controle gehouden naar het gebruik of misbruik van de Go Sharing-deelscooters. De scooters zijn populair, maar veroorzaken ook veel overlast. De controle van de politie richtte zich in eerste instantie op het hebben van een rijbewijs bij de scooterrijder. Geen enkele scooterrijder ging in de fout.

Daarnaast zijn er ook veel klachten over het verkeerd parkeren van de scooters tot het in brand steken van de voertuigen. Bij de controle hadden alle scooterrijders een rijbewijs en is niet gebleken dat de scooters werden misbruikt.

Daarnaast schreef de politie nog 84 bekeuringen uit, het merendeel voor het fietsen zonder licht en het bellen tijdens het rijden.

