Zoektocht naar Piet en Hans levert toch al iets op: 'Deze foto van Pietje kende ik nog niet'

Wachten op privacy instellingen... Jan Hölskens heeft een foto van zijn vermiste broertje gekregen die hij nog niet kende. (Foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Jan Hölskens kreeg een foto van zijn vermiste broer Piet

De zoektocht in het water bij Liessel naar de verdwenen vrienden Hans en Piet heeft toch iets opgeleverd ondanks dat de gezochte auto van de mannen nog steeds niet gevonden is. In het Omroep Brabant-programma KRAAK. vertelt Jan Hölskens, de broer van vermiste Piet, dat hij een foto kreeg van 'Pietje' die hij nog nooit eerder gezien had. "Afgelopen week ben ik door veel mensen aangesproken terwijl ik over het water keek. Eén van Piets vroegere vrienden toonde me toen een foto van hem die ik niet kende. Dat is voor mij erg waardevol."

De hele week is er gezocht in het water van de Brink naar de broers die 46 jaar geleden verdwenen. De politie had daar twee plekken gevonden waar ijzer in de grond zat, mogelijk van het autowrak van de vrienden.

"Ik heb er de hele week gestaan."

Na twee dagen zoeken, bleek er op de de eerste plek een opgerolde staalkabel te liggen. Vrijdagmiddag zou de ontknoping zijn wat er op de tweede locatie in de bodem lag. Door tegenvallers moet die ontknoping wachten tot dinsdag. Het zand kon daar maar moeizaam afgevoerd worden.

"Ik heb er de hele week gestaan", vertelt Jan Hölskens. "Ook al wordt de rode fiat van Hans en mijn broer Piet volgende week niet gevonden, ik blijf zoeken tot ik ze vind. Het zijn mensen die we zoeken. het is geen vuilnis." Terwijl hij over het water tuurde naar de duikers die zoeklocaties onderzochten, vertelde Jan vaak aan andere belangstellenden hetzelfde verhaal dat hij al jaren vertelt.

Tijdens de zoektocht naar de vermist Piet, dook deze nog onbekende foto op. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Eén van die andere tuurders aan de oever, kon hem een foto laten zien van een jonge Piet. "Een van mijn kleinzonen lijkt sprekend op Piet. Dat zijn voor mij zulke belangrijke opgefriste herinneringen."

"Als ik terugkom, heb ik meer geld dan jij."

"In de nacht van hun verdwijning nam mijn broer in een café in Deurne afscheid van mij met de volgende opmerkelijke woorden: als ik terugkom, heb ik meer geld dan jij."

Jan heeft niet de indruk dat zijn broer in de criminaliteit zat. "Wij denken te weten wie achter de verdwijning zit. Dat heeft een privédetective voor ons uitgezocht. De andere vermiste vriend, Hans, had een relatie met een getrouwde vrouw. Ik denk dat haar echtgenoot achter de vermissing zit."

"Hans is gelokt door een groot geldbedrag voor te houden", begint Jan zijn theorie uit te leggen. "Piet was er toevallig bij en moest toen ook verdwijnen. Piet was op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

"Ik zal mijn broer vinden en zijn overblijfselen bij het graf van mijn ouders leggen."

Wie de verdachte is wil Jan niet zeggen. Als de theorie van Jan klopt kan de verdachte niet opgepakt worden want alle moordzaken van voor 1988 zijn verjaard. Sinds 2006 kunnen moordzaken niet meer verjaren en kan een moordverdachte wel de rest van zijn leven opgepakt worden.

Broer Jan heeft altijd geloofd dat zijn broer in het water van de Brink ligt. "In het donker kun je een auto ongezien laten verdwijnen in het zwarte water. Het is een ideale verdwijnplek.

Komende week staat hij weer aan de oever als weer wordt gezocht. "Ik zal mijn broer vinden en zijn overblijfselen bij het graf van mijn ouders leggen. Dat heb ik hen beloofd. Zij zijn nooit over zijn verdwijning gekomen."

LEES OOK: