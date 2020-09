Man steekt zijn 71-jarige moeder dood met een keukenmes: 4 jaar cel en tbs

Een 42-jarige man uit Eindhoven die in april vorig jaar zijn moeder doodstak, is maandag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

Didier van der H. zou zijn 71-jarige moeder vorig jaar in zijn appartement met een keukenmes om het leven hebben gebracht. De vrouw had meerdere steek- en snijwonden. Een van die steekwonden was fataal en raakte haar long en hart. De man meldde zich zelf op het politiebureau.