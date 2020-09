Ook Oeteldonkse horeca viert geen Elfde van d'n Elfde: ‘Te veel risico's'

D'n Elfde van d'n Elfde in 2019 (Foto: Henk van Esch). vergroot

Na de Oeteldonksche Club zetten ook de Bossche horeca en gemeente een streep door de carnavalsactiviteiten op D'n Elfde van d'n Elfde. Dat hebben de gemeente en de horecaondernemers samen besloten. "Het is een besluit dat je niet graag neemt, maar het is wel het verstandigste", zegt uitbater Loek de Graauw.

Zestig horecaondernemers hebben maandag afgesproken dat dit de beste optie is. "Natuurlijk wil je als horeca liever groots uitpakken, maar dat brengt te veel risico's met zich mee. Alle horecaondernemers willen echter de verantwoording nemen voor de gezondheid van de Bosschenaren en het personeel. Daarom is dit praktisch gezien de enige keuze die overbleef", aldus De Graauw.

D'n Elfde van d'n Elfde wordt daarom een 'gewone woensdag' voor de horeca. Restaurants en cafés zijn wel gewoon open, maar er zijn geen andere activiteiten. "Het is financieel een aantrekkelijke dag die we daardoor kwijt zijn, dus dat is moeilijk. Maar carnavalsactiviteiten brengen te veel risico's mest zich mee. We kunnen namelijk geen grote groepen ontvangen en die trek je misschien wel aan."

'Logisch'

Burgemeester Jack Mikkers: “Ik vind het een logisch besluit in deze coronatijd. Zeker niet de makkelijkste, wel de beste. We kijken allemaal weer uit naar dat moment van ontmoeting en viering. Die ligt ook vast wel weer in het verschiet. Dat gebeurt het snelst wanneer we ons allemaal bewust zijn van het coronavirus en de maatregelen daartegen volgen. Horeca laat hiermee zien dat ze dit ten volle steunen”.

"Dichtgaan wil je als gastvrije stad natuurlijk niet", zegt De Graauw. "De 'gewone' gast is dus welkom. We zijn nuchter genoeg om te snappen dat corona in november nog onder ons is, daarom is nu duidelijk dat carnavalsactiviteiten nog niet mogelijk zijn."