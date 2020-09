Laatste dag van zoektocht naar vermiste vrienden Piet en Hans

Ook vorige week werd er gezocht naar de twee vermiste vrienden. vergroot

Het zoeken naar de sinds 1974 vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten gaat dinsdag verder. De politie hervat de zoektocht op de bodem van afgraving De Brink in Liessel waarmee ze een week geleden begon. De verwachting is dat vandaag duidelijk wordt wat er onder het zand ligt op de tweede plek in de plas waar nog wordt gezocht. Gaat het om de auto met daarin de twee mannen is de vraag.

Volgens aanwijzingen ligt er op de specifieke zoekplek metaal. Mogelijk de auto waarin Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21) na een cafébezoek in Deurne in 1974 voor het laatst zijn gezien.

Op een tweede locatie in de plas, waar bij eerder onderzoek ook metaal was gedetecteerd, bleek vorige week alleen een staalkabel te liggen. De zoeking op de tweede specifieke plek kon vrijdag niet worden afgerond omdat het zand zich daar lastig liet wegzuigen. Reden om de zoektocht vrijdag voortijdig af te breken.

Vermoord en gedumpt?

Het zoeken naar de twee mannen lag lange tijd stil. Nadat familie van de twee in 2017 een recherchebureau in de arm nam, hervatte de politie de zoektocht. Volgens het recherchebureau zijn beide vrienden vermoord en vervolgens met de auto in De Brink gedumpt. De aanwijzingen voor dit scenario vond de politie zo serieus, dat besloten werd in De Brink naar de auto op zoek te gaan.

Voorafgaand aan het onderzoek van afgelopen week, gaf de politie al aan dat het niet zeker is dat aan de onzekerheid van de familie met deze zoekactie ook echt een einde komt. "De metalen voorwerpen op beide plekken hoeven niet de auto van de twee vrienden te zijn", stelde ze.

Zaak verjaard

Als nu opnieuw niks wordt gevonden, is het onderzoek op de Brink voor de politie definitief afgerond. "Dan hebben we geen aanknopingspunten meer voor verder onderzoek", zei de woordvoerder eerder al. De politie gaat dan dus niet meer actief naar de mannen zoeken. "We zouden dan weer echt afhankelijk zijn van eventuele nieuwe informatie."

Als de vrienden worden gevonden, dan is de volgende vraag of na zoveel jaar nog vast te stellen is hoe ze aan hun einde zijn gekomen. Voor het politieonderzoek is die vraag niet meer relevant: als er een misdrijf gepleegd blijkt te zijn, kan er nu niemand meer worden veroordeeld, omdat de zaak is verjaard.

Eindelijk duidelijkheid?

“Onze zoektocht is alleen gericht op het vinden van Piet en Hans en niet op het vinden van een eventuele dader", liet de politie daarom eerder al weten. "Een vermissing kan niet verjaren en net als de families willen wij niets liever dan duidelijkheid krijgen over het lot van de twee."

