Klaas Otto over geheime briefjes vanuit de gevangenis: ‘Eén grote leugen’

Klaas Otto in oktober 2018 (foto: ANP). vergroot

Dikke enveloppen, geldkoffers, een ‘topcrimineel’ die vanuit zijn cel getuigen manipuleert en een advocaat die briefjes de cel uit smokkelt. Allemaal elementen van een spannende misdaadthriller. Maar het is écht, in het nieuwe proces rond Klaas Otto. Dinsdag begon dat voor de rechtbank in Breda. Otto was emotioneel richting politie en justitie. "Onschuldige mensen wegstoppen, dat kunnen jullie!"

De beschuldigingen aan het adres van Otto dateren al van een tijdje terug. In de zomer van 2016 werd de oprichter van motorclub No Surrender opgepakt voor witwassen en afpersing. Toen hij in voorarrest zat, kwam er een tip binnen uit het misdaadmilieu: Otto stuurt vanuit zijn cel stiekem briefjes met opdrachten. Hij wil getuigen veel geld geven zodat ze hun belastende verklaring aanpassen.

Briefjes

Medeverdachte Piet S. uit Etten Leur (45) zegt dat hij een van de mensen was die opdrachten kreeg. Maar Piet S. zegt dat hij ook werd afgeperst door Otto. Dat ging over 72.500 euro. Aan de recherche legde hij uit hoe Otto te werk ging.

Steeds ging een van zijn advocaten, Jan Piet van R. (73), op bezoek bij Otto in de cel. Hij kreeg dan een briefje van hem en smokkelde dat naar buiten. Klaas zijn vriendin Nancy B. (49) en Piet S. lazen de instructie van Klaas en gingen er mee aan de slag. Bij de politie vertelde ook Otto’s zoon over briefjes naar buiten en dat hij die gezien had. Volgens pa en ma, Klaas Otto en Nancy, gebeurde die 'bekentenis' van hun zoon onder druk van het politieverhoor.

Otto en zijn vriendin ontkenden alle beschuldigingen. “Er is niks van waar. Ik heb nooit een brief gehad”, zei Nancy. “Het klopt totaal niet”, zei Otto. En advocaat Jan Piet van R. kwam inderdaad op bezoek. Maar voor bespreking van het dossier. “Die man maakte aantekeningen!”

Telefoonhoesje

Na een van die bezoeken aan de gevangenis pakte de politie de advocaat op. Speurders vonden een briefje in het telefoonhoesje van de strafpleiter. Otto geeft toe dat het van hem was. “Een klein stukje papier wat ik me kan herinneren." Maar dat ging over een inbraak bij een oom van hem, zei hij. Zijn verweer: het bevatte geen geheime instructie of wat dan ook.

Nancy vindt dat ze er in zijn geluisd door Piet S. "Leugenaars en moordenaars worden geloofd!’ Daarmee doelde ze op Piet S. die 18 jaar cel kreeg voor de moord op Peet van der Linde in 2017. S. was er dinsdag niet bij. Hij was in zijn cel gebleven.

Clowns!

Otto reageerde ook verontwaardigd en sprak van 'één grote leugen'. Hij richtte zich daarna tot het Openbaar Ministerie. "Onschuldige mensen wegstoppen, dat kunnen jullie! Door die twee clowns", zei Otto, terwijl hij wees naar beide officieren van justitie. Een van hen dreigde kort met arrestatie, maar even later volgde een excuus van Otto.

Deze rechtszaak sleept al jaren voort en verliep soms rumoerig. Diverse keren en ook dinsdag klaagden de verdachten over de jarenlange onzekerheid, de (imago)schade die ze hebben opgelopen en het gebrek aan bewijs in hun ogen.

Het proces gaat donderdag verder. Dan volgen de strafeisen van het OM. Daarna volgen de pleidooien.

Meer rechtszaken

Otto is verwikkeld in nog meer rechtszaken. In zijn afpersings- en witwaszaak kreeg hij zes jaar cel. Die heeft hij bijna uitgezeten. Hij mag thuis met enkelband het hoger beroep afwachten. In Groningen gaat binnenkort de rechtszaak verder over zijn tijd als oprichter en baas van No Surrender. Het OM ziet die motorclub als misdaadorganisatie.