Justitie legt zich niet neer bij vrijspraak van boerenzoon die zou zijn ingereden op marechaussee

Boeren protesteren bij Eindhoven Airport (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) vergroot

Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich niet neer bij de vrijspraak van een 18-jarige man uit Udenhout. Volgens de rechtbank in Den Bosch kon onvoldoende bewezen worden dat de boerenzoon zich in juli bij Eindhoven Airport schuldig had gemaakt aan een poging tot zware mishandeling. De verdachte kreeg geen straf. Het OM blijft achter de aanklacht staan en heeft beroep aangetekend.

De toen 17-jarige Udenhouter werd 6 juli aangehouden. Volgens de politie had hij de dag tevoren met zijn tractor ingereden op een aantal marechaussees. Dit gebeurde tijdens een actie van boeren die avond bij Eindhoven Airport. Ze protesteerden tegen een maatregel van minister Carola Schouten van Landbouw om de stikstof terug te dringen.

De boerenzoon werd opgepakt wegens bedreiging en poging tot doodslag, net als een man van 22 uit Berkel-Enschot. Later werd de aanklacht tegen de Udenhouter afgezwakt.

Teleurstelling

Zowel hij als zijn advocaat, Theo Linssen, reageert teleurgesteld. “We waren verheugd dat de rechtszaak goed was afgelopen. Mijn cliënt reageerde opgelucht. Nu is het jammer dat hij in afwachting van de behandeling bij het hof met iets belastends wordt geconfronteerd. Ik vrees dat het lang gaat duren voordat het gerechtshof zich over deze zaak gaat buigen, gelet op de werkdruk bij de gerechtelijke macht”, aldus Linssen.

LEES OOK: Boerenzoon vrijgesproken die met tractor zou zijn ingereden op marechaussee