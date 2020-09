Wolf slaat opnieuw toe: drie schapen doodgebeten in Someren

Archieffoto vergroot

In Someren zijn maandag drie schapen doodgebeten. Waarschijnlijk is dit het werk van de wolf die actief is op de Strabrechtse Heide.

BIJ12, dat bijtincidenten met wolven registreert, heeft dinsdag DNA afgenomen bij de schapen. Dat onderzoek moet uitwijzen of de schapen daadwerkelijk zijn gedood door de wolf. De uitslag hiervan laat normaal gesproken een week of zes op zich wachten.

Twee weken geleden werd in Heeze ook een doodgebeten schaap gevonden en daarvoor was het raak in Sterksel. De wolf die al enige maanden ronddoolt in Brabant heeft de naam GW1625M gekregen. GW staat voor grijze wolf en de m op male (mannetje).

