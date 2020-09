Zonneauto Lightyear wil graag een Nederlands merk zijn: 'Maar er is veel buitenlandse interesse'

De Lightyear One in actie (foto: Lightyear) vergroot

Een betaalbare zonneauto produceren in Nederland. Het is de droom van Lightyear in Helmond. Volgens Tom Selten heeft het bedrijf snel Nederlands geld nodig om de ontwikkeling en productie van de auto hier te houden. Anders zouden die wel eens naar het buitenland kunnen verdwijnen, want daar is voldoende interesse.

Lightyear lijkt nog niet echt last te hebben van de economische crisis die de koning voorspelde op Prinsjesdag. In het voorjaar komt het Helmondse bedrijf met een nieuw prototype zonneauto.

“We laten zien dat de technologie een stuk verder is dan waar we nu staan”, zegt Selten. “Ik hoop mensen positief te kunnen verrassen.” Wat die nieuwe technologie is, wil het bedrijf nog niet vertellen.

''We hebben mensen nodig die geloven in de potentie van de zonneauto.”

De auto die nu in de smetteloze witte hal in Helmond staat, is de Lightyear One. Lichtgrijs, sportief uiterlijk, zonnepanelen geïntegreerd in het dak. De auto heeft een lange achterkant om zoveel mogelijk ruimte te maken voor de zonnepanelen.

De Lightyear One in actie:

De auto is peperduur, zo rond de 150.000 euro, en is al te koop. “Deze auto is bedoeld voor een exclusieve doelgroep”, zegt Selten. Het volgende doel is om een auto te maken die iets betaalbaarder is, rond de 50.000 euro of zelfs nog minder.

“Op lange termijn willen we naar de massamarkt toe”, zegt Selten. “Maar daar is ontzettend veel kapitaal voor nodig. We hebben investeringen nodig. Wij kunnen dat zelf niet ophoesten als oud-studenten. We hebben mensen nodig die geloven in de potentie van de zonneauto.”

Begin volgend jaar komt Lightyear met een nieuw prototype (foto: Lightyear)

Selten hoopt op Nederlandse investeerders om uiteindelijk de auto in Nederland te kunnen maken. “We willen erg graag een Nederlands automerk zijn. Maar de kapitaalbehoefte van Lightyear is heel groot. Het zit niet in de aard van het beestje in Nederland om zo’n grote ambitie te ondersteunen.”

“Uiteindelijk zouden we misschien de conclusie moeten trekken dat het niet lukt in Nederland en dat zou heel pijnlijk zijn. Maar we geloven dat het kan in Nederland.” Lightyear is in gesprek met vier partijen voor de productie van de auto. “Op dit moment is er meer interesse uit andere landen dan vanuit Nederland.

Lightyear schat dat de ontwikkeling en productie in Nederland duizenden banen zou op kunnen leveren. “Als je investeert in één hightechbaan, creëer je daarmee ook een heleboel andere banen.”

“Het is erg cru”, zegt Selten. “Maar het kapitaal is de baas. Dat bepaalt uiteindelijk waar de productie komt. Als het geen Nederlands kapitaal is, is het erg moeilijk om de ontwikkeling en productie van de auto in Nederland te houden.”