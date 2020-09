Scooterrijder wil geen hulp na bizar ongeluk: 'Het bloed spoot uit zijn voet'

Scooterrijder rijdt over de stoep en knalt hard op tuinhek. vergroot

“Geen hulp! Ik wil geen ambulance geen politie niks!", riep de man die dinsdag met zijn scooter tegen het tuinhek van een huis in St. Willebrord knalde. Hij reed in volle vaart over de stoep en verloor de macht over het stuur. Als hij op de punten van het tuinhek belandt, schreeuwt hij het uit van de pijn. De bewoners van het huis zijn zich rot geschrokken.

Een dag na het heftige ongeval zijn ze er nog steeds ondersteboven van. "Ik heb er gisteravond gewoon niet meer van kunnen eten", vertelt de 33-jarige bewoonster aangedaan. Samen met haar vriend was ze thuis toen de man op een scooter dinsdagmiddag tegen hun tuinhek knalde.

"Het was een enorme klap. Echt heel heftig."

Op de camerabeelden van de bewoners is te zien hoe om 16.02 uur een scooter in volle vaart de stoep op rijdt. Hij knalt op een muurtje om vervolgens op het hek tot stilstand te komen. De bewoonster van het huis zat op dat moment op de bank tv te kijken. "Ik zie ineens die scooter voorbij vliegen. De bestuurder stapte meteen af en begon ineens keihard te gillen."

"Het was echt schrikken," vertelt de vrouw. "Het was een enorme klap. Echt heel heftig. Hij reed sowieso te hard." Vrijwel direct na het ongeval stopte een auto voor de deur. "Die bestuurder belde direct 112, maar toen begon die gewonde man te roepen: 'Geen hulp! Ik wil geen hulp, geen ambulance geen politie niks.' Daar was hij heel duidelijk in. Hij wilde echt weg."

"Je wilt zo iemand dan hulp bieden, maar als hij dat zelf niet wil..."

Nadat de vrouw haar vriend had gewaarschuwd ging ze naar buiten om hulp te bieden. "De gewonde man had een korte broek aan die opengescheurd was, hij was helemaal aan flarden." De bewoonster van het huis sprak de man aan die 112 had gebeld.

"Hij vertelde dat hij met zijn auto moest uitwijken voor de scooter. Die man op de scooter wilde een andere auto inhalen en kwam zo voor zijn auto terecht. Die autobestuurder was echt verbijsterd. Je wilt zo iemand dan hulp bieden, maar als hij dat zelf niet wil... Wat moet ik dan? Hij was zo weg en wandelde zo snel mogelijk verder de straat in."

"Als ze hem niet hadden geholpen, zou hij waarschijnlijk in elkaar zijn gezakt."

Nog geen vijfhonderd meter verder kreeg de man alsnog hulp aangeboden. "Ik heb die mensen gesproken", vertelt de bewoonster. "Zij hadden hem liever niet geholpen, maar het bloed spoot letterlijk uit z’n voet. Als ze hem niet hadden geholpen, zou hij waarschijnlijk in elkaar zijn gezakt. Ze hebben daarom een vuilniszak om z’n voet gebonden en hem naar de spoedeisende hulp in Roosendaal gebracht. "

Toen de politie arriveerde lag de scooter nog. “De bestuurder was weg en wilde volgens omstanders geen hulp aannemen van wie dan ook. Hij is door iemand naar ziekenhuis gebracht," vertelt politiewoordvoerder Alwin Don. "Wij zijn in het ziekenhuis geweest, maar mochten hem vanwege privacyredenen niet spreken. Dat maakt het onderzoek lastiger. Het duurt wat langer. We zijn nog bezig om vast te stellen om wie het gaat. We hebben wel iemand op het oog.”

Vlak na het ongeval vonden de 33-jarige bewoonster en haar vriend wat vreemde spullen in hun voortuin. " Er lagen scooteronderdelen en drie zakjes wit poeder in de tuin, waarschijnlijk drugs. De politie heeft ook geen kenteken gevonden. Er zat geen verzekeringsplaatje op die scooter. Mijn auto zat auto helemaal onder het bloed en er lag ook bloed op de stoep."

"Ik voel me er niet prettig bij."

De camerabeelden heeft het stel aan de politie overhandigd. "Het was helemaal niet de bedoeling dat het filmpje uitlekte. We hebben al via Dumpert een verwijderverzoek gedaan. Mijn vriend heeft de beelden aan één iemand doorgestuurd en op die manier is het verspreid. Wij hebben het niet verspreid of online gezet. Dat wilden we helemaal niet."

Sinds dinsdagmiddag stoppen er constant mensen voor de deur. "We hebben handhaving gevraagd om de boel extra in de gaten te houden. Want je weet niet wat er hier gaat gebeuren? Ik voel me er niet prettig bij", reageert de bewoonster ongerust. Ze beseft dat het nog veel slechter had kunnen aflopen. "Die man heeft nu z’n voet opengehaald. Voor hetzelfde geld valt hij vol met zijn keel in zo'n pin. Daar wil je niet aan denken."

Het stel gaat nog aangifte doen. "Het hek van de buren is helemaal ontzet en twee pinnen van ons hek staan krom. Ook zijn twee auto's beschadigd. Natuurlijk stelt dat weinig voor, maar het kost wel een hoop geld."

Beelden van het ongeluk:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Scooterrijder scheurt over de stoep en knalt hard op tuinhek