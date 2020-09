Parenclub Mystique komt weer op gang: 'Zonder partnerruils en andere wilde taferelen'

Parenclub Mystique in Rucphen (foto: Frank van Loon). vergroot

"Het water staat me aan de lippen. We moesten gewoon echt open." Volgens Frank van Loon had de sluiting van zijn parenclub Mystique in Rucphen niet nog twee maanden moeten duren. "Dan hadden we de deuren voorgoed moeten sluiten. Al was was ik natuurlijk het liefst nog dichtgebleven."

Halverwege maart besloot Frank van Loon dat het niet langer verantwoord was om zijn club open te laten. "Ik had verwacht dat de gemeente of de GGD al lang gebeld zou hebben. Maar niemand heeft gezegd dat wij dicht moeten," vertelde hij toen. De afgelopen maanden zag Van Loon steeds meer clubs open gaan. "Het water stond me ondertussen aan de lippen. We moesten wel iets gaan doen."

Sinds 14 augustus is Rucphense parenclub daarom weer geopend. "Maar mét aanpassingen. Er mogen maximaal veertig stellen binnen zijn, normaal gesproken waren dat tachtig tot negentig stellen. Er hangen overal bordjes om bezoekers op de afstand te wijzen en er mag niet gedanst worden." Ook mag er maar één koppel tegelijk in de sauna en mogen er maximaal vijf koppels in het bubbelbad. "Normaal gesproken zitten er veertig mensen tegelijk in."

De bar in parenclub Mystique is afgescherm met plastic folie. (foto: Frank van Loon) vergroot

Van Loon maakt zich sinds de heropening elke dag zorgen om de coronamaatregelen, maar hij vindt dat zijn bezoekers zelf ook een verantwoordelijkheid dragen. "Ik ben bang dat mensen zich niet aan de regels houden. Maar de mensen zijn oud en wijs genoeg om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen." Hij heeft al verschillende mails gekregen van mensen die hun reservering annuleerden omdat ze zich niet lekker voelden.

"Bezoekers moeten bij hun eigen partner blijven en hun verstand gebruiken."

Toch gaat het niet altijd goed. "Ik heb boven gelukkig nog geen wilde taferelen gezien, alleen maar koppels die met elkaar bezig waren. Maar ik heb wel een keer twee stellen zien liggen, elk stel in een aparte kamer. Ik dacht die liggen netjes met z'n tweeën. Maar toen ze weggingen zag ik ze ineens met een andere partner naar buiten stappen. Toen was ik even in de war, want die vrouw was net toch met die man? En nu gaat ze met de andere man naar huis? Ze waren stiekem van partner geruild."

"Die had ook niet zien aankomen. Dat is natuurlijk niet te bedoeling," stelt Van Loon. "Bezoekers moeten bij hun eigen partner blijven en hun verstand gebruiken." Het blijft lastig om iedereen in de gaten te houden. "Je kunt wel lijnen gaan plakken op alle bedden, maar dat werkt niet."

"Handhavingsambtenaren hebben echt alles gecheckt en we mochten gewoon open."

Voorafgaand aan de opening heeft de clubeigenaar zijn club Mystique laten controleren door handhavingsambtenaren. "Ze vonden het er netjes uitzien en hebben nog wat tips gegeven. Ze hebben toen echt alles gecheckt en we mochten gewoon open." Later, toen de club eenmaal open was, heeft er nog een controle plaatsgevonden. "Er zijn toen foto's gemaakt. Ze vonden het er keurig uitzien."

Volgens de eigenaar van Mystique draait de club nu in de eerste versnelling. "We kunnen nog niet bieden zoals het voorheen was. Dat weten de mensen ook dus dat trekt minder bezoekers. En er zijn natuurlijk ook mensen die nog angstig zijn. Normaal zitten we op zondag op zestig stellen, nu zijn dat er twintig. We draaien dus nog verlies."

Toch is Van Loon blij dat hij weer bezoekers kan ontvangen. "Er zijn genoeg mensen die hier een drankje doen, in het bubbelbad gaan zitten en die met z'n tweeën naar andere mensen gaan kijken. Ik heb nog geen wilde taferelen gezien. Als dat wel zou gebeuren zou ik meteen zeggen: 'Waar zijn we mee bezig?! Dit is niet de bedoeling!"