Celstraf voor PSV-fans die Roma-vrouwen vernederden op plein in Madrid

Vier PSV-fans die in maart 2016 enkele Roma-vrouwen vernederden op het Plaza Mayor in Madrid, hebben drie maanden celstraf gekregen. Ook moeten ze een boete betalen, zo heeft een Spaanse rechtbank bepaald.

De fans van PSV waren vier jaar geleden in Madrid voor de return van de achtste finale in de Champions League tegen Atlético. Ze gooiden muntjes naar de bedelende vrouwen en lieten hen opdrukken voor geld. Een supporter stak een bankbiljet in brand voor hun ogen. Beelden van het wangedrag zorgden voor veel verontwaardiging in tal van landen.