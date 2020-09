Appartement in Den Bosch beschoten terwijl bewoners thuis waren: verdachte vrijgelaten

De politie kwam met meerdere eenheden naar de Hadewychstraat na de schietpartij (foto: Bart Meesters / SQ Vision) vergroot

De verdachte van de schietpartij in Den Bosch is woensdagmiddag vrijgelaten, maar blijft nog steeds een verdachte. Dat laat de politie weten. De 31-jarige man uit het Gelderse Ammerzoden werd zondagochtend opgepakt in Den Haag vanwege de beschieting.

Ista van Galen Geschreven door

Een appartement aan de Hadewychstraat in Den Bosch werd afgelopen zaterdagavond beschoten. De bewoner en twee kinderen waren op dat moment thuis, maar niemand raakte gewond. In het raam en het kozijn van het beschoten huis waren vier kogelinslagen te zien. Op straat werden vier kogelhulzen gevonden.

Langlopend conflict

Een mogelijke aanleiding van de beschieting zou volgens de politie een langlopend conflict in relatiesfeer zijn. De politie doet nog steeds onderzoek naar de schietpartij.

