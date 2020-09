Kermisexploitanten blij dat verbod van de baan is: 'Het is heel hard nodig'

Frank Vale (foto: Erik Peeters). vergroot

Kermisexploitanten zijn blij dat het regionale verbod op kermissen in Midden- en West-Brabant van de baan is. De veiligheidsregio maakte woensdagmiddag bekend dat gemeenten vanaf oktober zelf mogen beslissen of de kermis doorgaat. "We hebben goede hoop dat we groen licht krijgen", vertelt exploitant Frank Vale uit Bergen op Zoom.

"Dit is fantastisch nieuws. Ik ben heel erg blij", vervolgt een hoorbaar opgeluchte Vale. Hij organiseert kermissen, heeft diverse grijpautomaten en een breakdance. "Het is heel hard nodig. De exploitanten hebben geen vet op de botten en de winterperiode staat al bijna voor de deur."

"Het seizoen is natuurlijk niet meer goed te maken", weet Vale. Toch is elke euro die nu binnenkomt welkom volgens de exploitant. "Je merkt ook dat de mensen het gemist hebben. De kermissen die wel doorgingen, zijn populair." Hij hoorde het nieuws op de kermis in Den Haag, waar hij nu staat. "We hebben als branche al vaak laten zien dat we veilig open kunnen."

'Succes'

"Ik denk dat onze acties succes hebben gehad", vertelt exploitant René Scheepers uit Breda, die eerder een demonstratie organiseerde in Oosterhout. "Het zat erin. Dit besluit was niet te handhaven. We zijn heel blij dat ze ingezien hebben dat het verbod van tafel."

Toch houdt Scheepers zijn hart vast voor de kermissen in oktober. "Dat krijgen ze nooit meer op tijd rond. Dan zouden er nog allerlei plannen gemaakt moeten worden. Je bent zo weken verder, als vergunningen opnieuw moet worden aangevraagd."

"Ik hoop dat het goed uit gaat pakken. Ik heb goede hoop dat de kermissen doorgaan", vertelt exploitant Hans van de Molengraft uit Bergen op Zoom. "Elke kermis die je nu mee kan pakken, is meegenomen. Ik snak ernaar om weer de deur uit te gaan."

Ruimte

De kermissen werden op 19 augustus verboden door het hoge aantal besmettingen in het gebied. Het zorgde voor woedende exploitanten en demonstraties. Het verbod gold tot 1 november, maar daar komt de veiligheidsregio nu dus van terug.

Het toestaan van kermissen geeft jongeren volgens de veiligheidsregio meer ruimte. "Kermissen vinden plaats in de buitenlucht. Hier is de kans op besmetting kleiner, zolang de maatregelen waaronder 1,5 meter afstand in acht worden genomen."

Het verbod blijft dus nog tot 1 oktober nog van kracht. Alle kermissen in Midden en West-Brabant die deze maand nog op de planning stonden, gaan sowieso niet door. Het is nog onduidelijk wat er met de kermissen gebeurt die in oktober op de planning stonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kermissen in Breda en Bergen op Zoom tijdens de herfstvakantie. De bal ligt nu bij de gemeenten.