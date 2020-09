Geen extra coronamaatregelen verwacht in de vier grote Brabantse steden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch verwachten dat er vrijdag geen extra coronamaatregelen voor hun gemeenten worden aangekondigd. Het kabinet zal dan namelijk met extra maatregelen komen voor regio's waar de besmettingen hard oplopen. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zullen de maatregelen toelichten tijdens een persconferentie.

Premier Mark Rutte waarschuwde donderdag dat het coronavirus bezig is met een comeback en dat het nu tijd is om het tij te keren. Mogelijk kondigt hij dus tijdens de persconferentie extra maatregelen aan voor sommige regio's.

De meeste mensen die nu besmet raken zijn tussen de 20 en de 24 jaar oud. Dat zijn vaak studenten. De vier Brabantse gemeenten met veel studenten laten weten dat ze geen signalen hebben gekregen dat er vrijdag voor hen extra maatregelen komen.

Vooral in de Randstad

Brabant is al enige tijd niet meer de provincie met de meeste besmettingen. Het gemiddelde aantal coronabesmettingen ligt in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda al twee weken tussen de 4 en 19 mensen per dag.

Vooral in de Randstad is het aantal besmettingen hoog, met name in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In twee weken tijd is het aantal nieuwe besmettingen vrijwel verdubbeld. Zo telde Den Haag donderdag 102 nieuwe besmettingen, in Amsterdam waren dat er 247 en in Rotterdam 161.

De verwachting is dat de extra maatregelen die mogelijk worden aangekondigd in ieder geval zullen gelden voor de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam Rijnmond en Haaglanden.

In de Brabantse studentensteden is de situatie volgens de gemeenten onder controle. Zo vinden Tilburg en Breda dat er geen reden is voor bezorgdheid over het aantal besmettingen onder studenten. Den Bosch heeft een plan klaarliggen voor als de situatie uit de hand mocht lopen, maar daar is nu nog geen sprake van.

Gemeente Eindhoven laat weten dat ongeveer dertig procent alle besmette personen in Eindhoven en in regio Brabant Zuidoost tussen de 18 en 26 jaar is. Maar dat dat relatief weinig is als je kijkt naar studentensteden als Delft, waar dit percentage ligt op zo'n tachtig procent.

Kermissen eerder toegestaan

Eerder had de veiligheidsregio besloten dat kermissen in Midden- en West-Brabant tot 1 november niet door mochten gaan, omdat het westen van Brabant vorige maand een coronabrandhaard was. Woensdag werd bekendgemaakt dat kermissen vanaf 1 oktober toch weer door mogen gaan. Het is daarbij wel aan gemeenten om daarover de knoop door te hakken.

De gemeenten Tilburg en Breda laten weten dat het nog niet duidelijk is of de kermissen daar door mogen gaan. Daar wordt binnenkort over overlegd. De gemeente Breda verdacht dat ze volgende week meer duidelijkheid kan geven over de kermis.

Afgelopen persconferentie

De laatste persconferentie van premier Rutte was op 1 september. Toen werd onder meer gezegd dat de bestrijding van corona zou gaan verschuiven naar de regio. Ook werd aangekondigd dat discotheken en nachtclubs de deuren nog gesloten moeten houden en werd specifiek ingegaan op de situatie binnen verpleeghuizen.

