Klaas Otto zou getuigen hebben willen omkopen: celstraf geëist

Klaas Otto moest in 2018 de cel in. vergroot

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Breda 21 maanden cel geëist tegen Klaas Otto. De 52-jarige inwoner van Bergen op Zoom wordt ervan verdacht dat hij vanuit zijn cel getuigen veel geld zou hebben geboden om hun verklaringen in te trekken of in zijn voordeel aan te passen.

De officier van justitie baseerde zich met name op verklaringen van de mensen die betrokken waren en van de zoon van Otto.

Klaas Otto zou Jan Piet van R., een van zijn advocaten, briefjes met opdrachten hebben gegeven. Die gaf ze weer aan Otto's vriendin Nancy B.

Advocaat Van R. zou drie jaar celstraf moeten krijgen. Tegen Nancy B. is 240 uur taakstraf geëist. En tegen Piet S. uit Etten Leur, de man die Otto aangaf bij de politie, eiste de officier zes maanden cel.

De verklaringen die zouden moeten worden ingetrokken of aangepast gingen over zware afpersing door Otto. Hij is daarvoor eerder veroordeeld tot zes jaar cel. Die zaak loopt nog in hoger beroep.