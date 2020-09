Een kijkje in het stadskantoor van Roosendaal terwijl het zorgvuldig wordt gesloopt

1/3 De sloop van het stadskantoor is in volle gang.

Gipswanden, glas, stenen, toiletpotten en radiatoren. Vrijwel alles wat uit het stadskantoor wordt gesloopt, wordt hergebruikt. De bedoeling is dat er maximaal één container met echte afval overblijft. "Daar mag je mij straks op afrekenen. Ik ga zelf controleren of het lukt", zegt wethouder Cees Lok donderdag tijdens een rondleiding door het pand.

Tussen de razende slijptollen vertelt Lok donderdagochtend hoe het oude gebouw op een bijzondere manier duurzaam wordt gemaakt. "We hebben van de gemeenteraad niet alleen de opdracht gekregen om het gebouw te renoveren, we zijn ook gevraagd zoveel mogelijk te hergebruiken", legt de wethouder uit.

En dat lijkt goed te lukken. "Er is ongelooflijk veel dat opnieuw kan worden gebruikt. Misschien niet in ons pand, maar wel ergens anders. Zo kunnen er straks fietsen geparkeerd worden tussen onze oude radiatoren", zegt Lok trots.

Wie nu door het stadskantoor loopt, ziet één grote ruimte zonder hokjes en kamertjes. Die zijn gesloopt. Het klimaat was slecht. Dat wordt straks in het nieuwe stadskantoor, Het Huis van Roosendaal, helemaal anders. "Het is een hele gewaarwording om nu door het gebouw te lopen", vertelt de wethouder.

In oktober is de aanbesteding van de heropbouw van het gebouw. Uiteindelijk moet het splinternieuwe kantoor eind volgend jaar in gebruik worden genomen. Lok: "Op deze manier slopen kost tijd, maar we zijn nog keurig op schema."