18.000 euro geïnd bij actie in Helmond, politie bekogeld met zwaar vuurwerk

Bij de grote actie door onder meer de gemeente en de politie in het centrum van Helmond is donderdag onder meer voor 18.000 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Tijdens de controle gooiden omstanders zwaar vuurwerk naar de politie. De gemeente bevestigt dat: "Maar verder is de actiedag rustig verlopen."

Tijdens de actiedag werd op zeven auto’s beslag gelegd en er werden tientallen boetes uitgeschreven. Vier mensen zijn aangehouden: twee verdachten van het dealen van harddrugs en twee harddrugsgebruikers. Deze resultaten maakte de gemeente vrijdag bekend. Op de Heistraat waren donderdagavond veel agenten op de been. Verder waren ook brandweer en douane aanwezig.

De verdachten die werden aangehouden voor het dealen van drugs zijn een 19-jarige man uit Eindhoven en 45-jarige man uit Helmond. Zij zitten nog vast. De twee klanten mochten na verhoor weer gaan.

Vuurwerk naar politie gegooid

In totaal werden donderdag zes panden in de stad gecontroleerd. In sommige gevallen bleek volgens de gemeente de brandveiligheid niet op orde. Ook werden er milieuovertredingen geconstateerd en bestaan er vermoedens van illegaal gokken, sociale zekerheidsfraude en adresfraude. Eén horecagelegenheid werd tijdelijk gesloten omdat er geen leidinggevende aanwezig was.

Tientallen boetes bij verkeerscontrole

Er werd ook een grote verkeerscontrole bij De Braak gehouden. Bij deze controle inde de Belastingdienst voor ruim 18.000 euro. Ook werd op zeven auto’s beslag gelegd. Hiervan werden er zes afgevoerd. Daarnaast schreven de politie en boa's tientallen bekeuringen uit aan automobilisten, bromfietsers en scooterrijders. Dit voor bellen tijdens het rijden, te hard rijden, rijden zonder rijbewijs en voor het opvoeren van scooters.

De Heistraat was tijdens de actie afgesloten. De straat kwam deze zomer enkele keren in het nieuws doordat jonge relschoppers er vuurwerk afstaken en met stenen gooiden naar de politie. In totaal waren er donderdag meer dan tachtig agenten, medewerkers van de Belastingsdienst, het Openbaar Ministerie en onder meer de gemeente bij de actie betrokken.

