Wandelen over de bodem van de haven, dat kan alleen in Zevenbergen

Hoofduitvoerder Rudy Nuijten geeft uitleg over de werkzaamheden

Een uniek kijkje vanaf de bodem van de nieuwe haven in Zevenbergen, die kans krijg je maar een keer in je leven. Geen wonder dat ruim 2000 mensen zich enthousiast bij de gemeente hadden gemeld voor een rondleiding. Maar door de coronacrisis viel het uitstapje in het water. Gelukkig was de pers nog wel welkom alles vanuit het bijzonder perspectief te bekijken.

Als je op de zandbodem staat, valt meteen de omvang van het miljoenenproject op. Over een lengte van bijna zeshonderd meter is een enorme bak uitgegraven waar over paar weken het water weer stroomt. Met het kanaal door het centrum van Zevenbergen worden de rivieren de Roode Vaart en de Mark met elkaar verbonden. En dat is belangrijk voor de zoetwatervoorziening in toekomst voor West-Brabant en Zeeland.

Unieke beelden van de haven in Zevenbergen:

In 1970 werd de haven gedempt om plaats te maken voor parkeerplaatsen. De klinkers hebben nu plaatsgemaakt voor aanlegsteigertjes, een wandelpromenade en vijf bruggen. Wat verder meteen in het oog springt, zijn de betonnen damwanden die over de hele lengte voorzien zijn van steenstrips. Het metselwerk geeft de haven een nostalgische sfeertje dat past in de omgeving van de oude panden.

Over de haven zijn meerdere bruggen aangelegd. vergroot

Bij het Haveneind stroomt het water ondergronds verder naar de Roode Vaart. Een enorme betonnen duiker over een lengte van driehonderd meter is inmiddels helemaal ingegraven en voorgoed onttrokken aan het oog. De ondergrondse waterloop is hier vier meter breed en 2,5 meter hoog. Volgens de aannemer zijn deze afmetingen noodzakelijk om het water zonder belemmering door te laten stromen.

De werkzaamheden aan de haven gaan de laatste fase in. vergroot

De gemeente verwacht dat Zevenbergen door de terugkeer van het water aantrekkelijker wordt voor dagjesmensen en toeristen. Eigenaren van plezierboten moeten nog geduld hebben want grote schepen kunnen de haven nog niet in. Daarvoor moet de provinciale weg worden verlegd en een beweegbare brug worden aangelegd bij de kop van de haven. Verwacht wordt dat dit nog zeker vijf jaar duurt.

De haven in Zevenbergen vult zich later dit jaar met water. vergroot

Half november gaat ‘de kraan’ bij het havenhoofd open. Eind van dit jaar is het project klaar en heeft Zevenbergen na een halve eeuw weer een haven.

